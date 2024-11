Przykład

Ile godzin pracy w grudniu 2024 r. (wyliczenia)

Należy pomnożyć 4 pełne tygodnie (od poniedziałku do piątku) przypadające w grudniu 2024 r. przez 40 godzin. W grudniu 2024 r. pełne tygodnie są takie: 2 grudnia 2024 r. - 6 grudnia 2024 r.; 9 grudnia 2024 r. - 13 grudnia 2024 r.; 16 grudnia 2024 r. - 20 grudnia 2024 r.; 23 grudnia 2024 r. - 27 grudnia 2024 r. Są to 4 pełne tygodnie. Mnożąc przez 40 daje to 160 godzin. Następnie, należy pomnożyć przez 8 liczbę 2 (daje to 16), ponieważ są to 2 dni pozostałe do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, jest to 30 i 31 grudnia 2024 r. Zatem do 160 należy dodać 16, co daje 176 godziny. Niemniej jednak w związku z tym, że w grudniu wypadają Święta Bożego Narodzenia należy odjąć po 8 godzin za każde święto wolne od pracy przypadające w dniu innym niż niedziela (ponieważ zgodnie z KP, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin). Święta Bożego Narodzenia wypadają w dniu 25 i 26 grudnia 2024 r. (środa i czwartek). Od 176 godzin należy więc odjąć 16 godzin, co da czas pracy w grudniu w wymiarze 160 godzin.