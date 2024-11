W 2023 r. do PIP Wpłynęło do inspekcji pracy ponad 43 tysiące skarg. W trakcie kontroli w roku 2023 r. inspektorzy udzielili 350 tysięcy porad. Na jednego inspektora przypada około 10 tysięcy pracowników, w ramach prowadzonych spraw. Inspektorzy PIP przeprowadzili ponad 21 tysięcy kontroli. Prawie 45 tysięcy pracowników otrzymało pensję i inne świadczenia ze stosunku pracy, na skutek działań inspektorów PIP. Łączna kwota tych wypłat przekroczyła 71 milionów złotych. Analizujemy raport oraz to co jeszcze można załatwić w PIP.

Państwowa Inspekcja Pracy: sprawozdanie za 2023 r. Co PIP zrobiła?

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy. W 2024 r. minęła 105. rocznica powołania przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi, a nadzór nad PIP w zakresie określonym w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 kwietnia 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1712, dalej jako: ustawa) sprawuje Rada Ochrony Pracy. Oczywiście PIP zajmuje się m.in weryfikacją stosowania przepisów prawa pracy w zakładach pracy, w tym w szczególności w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty wynagrodzenia, przestrzegania praw pracowniczych, w tym dot. czasu pracy i urlopów, a także np. co do stosowania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Zakres jest bardzo szeroki i zostanie opisany poniżej. Warto jednak przyjrzeć się temu co PIP zrobiła w 2023 r.

Jak czytamy na stronie PIP: Sejm RP przyjął sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy Marcina Staneckiego z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2023 roku. „Wszyscy posłowie zgodzili się, że Państwowa Inspekcja Pracy wykonała dobrze swoją robotę w 2023 roku” – powiedział poseł Przemysław Witek podczas prezentacji stanowiska połączonych komisji sejmowych: Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Warto przytoczyć za słowami Głównego Inspektora Pracy, że w 2023 roku Państwowa Inspekcja Pracy działała sprawnie pomimo ogromu obowiązków nałożonych na nią na przestrzeni ostatnich dekad. Poza kwestiami dotyczącymi warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy czy terminowej wypłaty wynagrodzeń inspektorzy pracy zajmowali się dziesiątkami zadań dodatkowych, od emerytur pomostowych i Pracowniczych Planów Kapitałowych, po materiały pirotechniczne i biobójcze. W tym czasie inspekcja udzieliła też prawie 900 tysięcy porad prawnych.

Warto przedstawić kilka danych statystycznych, co unaocznia pracę inspektorów PIP. Uszczegóławiając ze sprawozdania PIP wynika, że:

W 2023 r. do PIP Wpłynęło do inspekcji pracy ponad 43 tysiące skarg.

W trakcie kontroli w roku 2023 r. inspektorzy udzielili 350 tysięcy porad.

Na jednego inspektora przypada około 10 tysięcy pracowników, w ramach prowadzonych spraw.

Inspektorzy PIP przeprowadzili ponad 21 tysięcy kontroli.

Prawie 45 tysięcy pracowników otrzymało pensję i inne świadczenia ze stosunku pracy, na skutek działań inspektorów PIP. Łączna kwota tych wypłat przekroczyła 71 milionów złotych.

W 2023 r. inspektorzy PIP prześledzili przebieg 1756 wypadków przy pracy zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy. Poszkodowanych zostało w nich blisko 2 tysiące osób. Około 600 osób doznało ciężkich obrażeń ciała, a aż 199 osób straciło życie.

Inspektorzy PIP wydali ponad 6 tysięcy decyzji o wstrzymaniu pracy w warunkach narażających zatrudnionych na niebezpieczeństwo i ponad 8 tysięcy decyzji o wstrzymaniu eksploatacji maszyn stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia zatrudnionych.

Czyżby mniej kar dla pracodawców w 2025 r.?

Państwowa Inspekcja Pracy nie jest wrogiem pracodawców. Świadczy o tym chociażby fakt, że w trakcie kontroli w roku 2023 r. inspektorzy udzielili 350 tysięcy porad.

Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki mówi: (…) Chcemy być instytucją, która kojarzy się z pomocą. Nie chcemy być postrzegani w społeczeństwie jako podmiot niedostępny i nieprzyjazny. Chcemy być przyjacielem i pracownika, i pracodawcy. W tym kierunku zmierzamy. (…) deklaruję, że w nadchodzących latach działania inspekcji pracy będą zmierzały w kierunku wzmocnienia naszej działalności poradniczej i informacyjnej. Chcę bowiem odejść od wizerunku inspektora pracy, który nakłada na pracodawcę karę za najmniejsze nawet przewinienie. Inspektorzy powinni swoją wiedzą i doświadczeniem wspierać biznes, by w ten sposób, we współpracy z pracodawcami, podnosić bezpieczeństwo pracy w Polsce. Jestem przekonany, że w ten sposób szybciej zmniejszymy liczbę wypadków w naszym kraju. Wymaga to jednak zmian w przepisach, które obecnie wydajność pracy inspektorów każą nam mierzyć liczbą wystawionych mandatów".

Jak podkreślałam w artykule dla serwisu Infor: trwają prace nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy - Prawo przedsiębiorców. Projekt dotyczy uproszczenia i ujednolicenia procedur kontroli przedsiębiorców i innych pracodawców realizowanych przez państwowe instytucje kontrolne. W dniu 9 października 2024 r. odbyło się I czytanie w komisjach. Proponuje się:

ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 97, 834.) w art. 24 uchylić ust. 3–7. Czego dotyczą te przepisy? Chodzi o kontrolę przedsiębiorców. Aktualnie kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia do jej przeprowadzenia. Upoważnienie do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy powinno zawierać następujące dane: 1) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli; 2) oznaczenie organu kontroli; 3) imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli oraz numer jej legitymacji służbowej; 4) określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 5) oznaczenie podmiotu objętego kontrolą; 6) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 7) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji; 8) pouczenie kontrolowanego podmiotu o jego prawach i obowiązkach; 9) datę i miejsce wystawienia upoważnienia. 5. Jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli u przedsiębiorcy, może być ona podjęta po okazaniu legitymacji służbowej. Kontrolowanemu należy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia kontroli, doręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawierające dane. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydają Główny Inspektor Pracy i jego zastępcy oraz okręgowi inspektorzy pracy i ich zastępcy. Okręgowi inspektorzy pracy mogą upoważnić nadinspektorów pracy – kierowników oddziałów do wydawania upoważnień.

Projektodawca proponuje usunąć te postanowienie. Projektowana ustawa jest reakcją Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP IX Kadencji na petycję Nr BKSP-144-IX-626/22, skierowaną do Sejmu RP przez Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej, którą Komisja uznała za zasadną. Celem projektowanej ustawy jest dokonanie zmian mających na celu uproszczenie i ujednolicenie procedur kontroli przedsiębiorców i innych pracodawców, realizowanych przez różne państwowe instytucje kontrolne.

Kolejna zmiana ma nastąpić w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) w art. 65 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz.1614 oraz z 2023 r. poz. 1523).”. O co tutaj chodzi?

Przepisów niniejszego rozdziału 5 (Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej) nie stosuje się do kontroli: 1) prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1173 i 1890); 2) celno-skarbowej prowadzonej w trybie określonym w dziale V rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej; 3) prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie gospodarki odpadami. Projektodawca chce tu dodać: „4) prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz.1614 oraz z 2023 r. poz. 1523).”. Tak więc PIP miała by dość dużą swobodę w kontrolowaniu działalności przedsiębiorców. Jakie zmiany zatem: zniesienie limitów czasu trwania kontroli; zniesienie prawa przedsiębiorcy do wyrażenia sprzeciwu; odejście przez PIP od obowiązku przestrzegania zakazu przeprowadzenia tych samych, wielokrotnych kontroli u przedsiębiorcy.

Jakie zadania dla PIP na 2025 r.?

Główny Inspektor Pracy podkreślał, jakie wyzwania i zadania do realizacji stoją przed PIP w 2025 r.:

luka płacowa, tj. kwestie wynikające z implementacji do polskich przepisów unijnej dyrektywy w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości;zmiana strategii migracyjnej. Postępowanie niektórych przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców wykracza coraz częściej poza obszar uregulowany prawem administracyjnym i zaczyna wchodzić w zakres obowiązywania przepisów karnych;przeciwdziałanie zagrożeniom psychospołecznym, w szczególności mobbingowi w miejscu pracy, w tym zmiana definicji mobbingu.

Co można załatwić w PIP?

Jak wynika z samej ustawy, do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy wiele, ale co ważne, wskazany zakres spraw, które możemy załatwić przed PIP nie jest wyczerpujący. W prawie pracy istnieje szereg innych ustaw, z których wynika w jakim zakresie PIP może jeszcze działać (niżej wskazane to zatem najważniejsze sprawy). Są to nadzór i kontrola przestrzegania przepisów dotyczących:

stosunku pracy,mianowania,powołania,wyboru czy spółdzielczej umowy o pracę,BHP,wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. W tym kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667). Co ważne PIP nie zajmuje się kontrolą dot. minimalnej stawki godzinowej, ponieważ nie jest to zw. z prawem pracy, a prawem cywilnym,czasu pracy, urlopów,uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem,zatrudniania młodocianych i dzieci,zatrudniania osób niepełnosprawnych,delegowania pracowników w ramach świadczenia usługw UE i poza,prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej - uczestnictwo w postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy,badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom,analizowania przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym chorobom,wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, oraz kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, prowadzenia badań i pomiarów oraz analizowania zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy,inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy,inicjowania przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym,legalności zatrudnienia (w tym cudzoziemców), innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności,informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności,opłacania składek na Fundusz Pracy,dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru,prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,spełniania przez wyroby wymagań, kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia oraz kontrola w zakresie niezgodności formalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2022 r. poz. 1854 oraz z 2024 r. poz. 1089), w odniesieniu do wyrobów przeznaczonych do stosowania u pracodawców, z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych organów nadzoru rynku w rozumieniu tej ustawy, oraz prowadzenie postępowań w tych sprawach,wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod względem spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach,spełniania przez pracodawców obowiązków określonych w art. 35 oraz art. 37 ust. 5 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.),przestrzeganiem warunków stosowania substancji określonych przez Europejską Agencję Chemikaliów na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 1907/2006, w zakresie swoich kompetencji,współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska,inżynierii genetycznej, kontrola prowadzonej dokumentacji dotyczącej zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeprowadzanego w zakładzie inżynierii genetycznej, jeżeli dokumentacja ta zawiera informacje mające związek z bezpieczeństwem i higieną pracy,opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy,wydawanie i cofanie zezwoleń w przypadkach określonych w przepisach KP,pracy kierowców w transporcie drogowym,ściganie wykroczeń, o których mowa w art. 106-108 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 427), oraz udział w postępowaniu w sprawach dotyczących tych wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego; ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie pracy, wykroczeń, o których mowa w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także innych wykroczeń, gdy ustawy tak stanowią oraz udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego,przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2024 r. poz. 449), w zakresie powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych,spełniania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w szczególności: obowiązku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, dokonywania wpłat do PPK,zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na jego terenie przez studentów i uczniów niebędących pracownikami,zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: 1) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osobom wykonującym na własny rachunek działalność gospodarczą w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, niebędącego pracodawcą, na rzecz którego taka praca jest świadczona; 2) przez podmioty organizujące pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy, w ramach prac społecznie użytecznych; 3) osobom przebywającym w zakładach karnych i zakładach poprawczych, wykonującym pracę, a także żołnierzom w służbie czynnej, wykonującym powierzone im prace. prowadzenia badań i pomiarów oraz analizowania zagrożeń powodowanych przez czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy.udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a także w zakresie przestrzegania prawa pracy,podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy.