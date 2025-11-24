Napastnicy wtargnęli do siedziby policji granicznej w gęsto zaludnionym rejonie Peszawaru, stolicy prowincji Chajber Pasztunchwa. Przed zdetonowaniem ładunków wybuchowych terroryści otworzyli ogień z broni automatycznej, zabijając trzech funkcjonariuszy - poinformowała policja. Jak dotąd żadne ugrupowanie nie przyznało się do ataku. Pięciu rannych, w tym dwóch pracowników paramilitarnych, zostało odwiezionych do szpitala Lady Reading, - poinformował rzecznik Mohammad Asim.

Według gazety Dawn, w wyniku wymiany ognia z pakistańskimi siłami bezpieczeństwa zginęło co najmniej dwóch napastników.

Miejsce ataku zostało otoczone przez wojsko i policję przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, ponieważ nie wyklucza się, że w budynku znajdują się inni terroryści.

Agencja Reutera przypomina, że Pakistan obwinia afgańskich talibów o wspieranie bojowników, którzy dokonują transgranicznych ataków terrorystycznych. Władze w Kabulu zaprzeczają tym oskarżeniom.