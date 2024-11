PIP o bhp na stanowiskach wyposażonych w monitor

W sytuacji gdy pracodawca dostosowuje stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, to w pierwszej kolejności należy uwzględnić właśnie te potrzeby.

Mają one pierwszeństwo przed wymaganiami z rozporządzenia dotyczącego bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. nr 148, poz. 973 ze zm.). Takie zalecenie przedstawia Marcin Stanecki, główny inspektor pracy, po roku obowiązywania nowych przepisów wynikających ze wskazanego rozporządzenia. Jak dodaje, stanowisko pracy powinno być bowiem dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej, która będzie wykonywała na nim pracę. A ponadto w tego rodzaju kwestiach pracodawcy powinni konsultować się ze służbą medycyny pracy.

To jedna z wielu rekomendacji, wniosków i spostrzeżeń GIP zaprezentowanych w czasie spotkania ekspertów bhp.

Warto przypomnieć, że wymogi bhp na stanowiskach z monitorami ekranowymi na przestrzeni ostatniego roku uległy istotnym zmianom w wyniku nowelizacji omawianego rozporządzenia (Dz.U. poz. 2367), która weszła w życie 17 listopada 2023 r., przy czym względem większości stanowisk ma ona zastosowanie dopiero od 17 maja 2024 r.

Jak wskazuje PIP, od dnia wejścia w życie rozporządzenia wpłynęło do niej 55 skarg dotyczących nieprzestrzegania jego przepisów. Natomiast w toku postępowań inspektorzy potwierdzili zasadność jedynie 16 zgłoszonych skarg (4 sprawy są nadal w toku).

Inspekcja przypomina też, że w przypadku stanowisk wyposażonych w systemy przenośne, np. laptopy, trzeba na nich zapewnić monitor lub podkładkę pod laptop oraz klawiaturę i mysz. Jak wskazuje PIP, przepisów rozporządzenia nie stosuje się chociażby do kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów, a także do systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Zaznacza też, że obowiązek zapewnienia okularów lub soczewek kontaktowych dotyczy pracownika oraz praktykanta i stażysty, który obsługuje urządzenie z monitorem ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. ©℗