Od 1 listopada przedsiębiorcy mogą składać wniosek o wakacje składkowe RWS. Można to zrobić wyłącznie przez platformę PUE ZUS/eZUS. Ci, którzy chcą uzyskać ulgę już za grudzień, muszą złożyć wniosek do 30 listopada.

Organ rentowy przygotował na PUE ZUS/eZUS specjalny kreator. Nie ma możliwości ręcznego wypełnienia formularza. Kreator wskazuje te bloki i pola, których uzupełnienie jest wymagane w świetle wybranych przez zainteresowanego opcji i odpowiedzi na pytania.

Wirtualny asystent

Wniosek już podczas jego tworzenia jest weryfikowany pod kątem formalnym. Gdy przedsiębiorca jakieś pole pozostawi puste, pojawi się komunikat wskazujący, co należy uzupełnić, a niewypełnione pola podświetlą się na czerwono. Aby złożyć wniosek, trzeba się zalogować na swoje konto na PUE/eZUS i przejść do zakładki Płatnik. Następnie w bocznym menu Kreatory wniosku wybieramy Kreator wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za wskazany miesiąc – RWS (wakacje składkowe).

Wnioski są przyjmowane od 1 listopada 2024 r. Domyślnie wniosek ma wypełniony okres zwolnienia, tj. miesiąc złożenia wniosku +1. Do formularza są także pobierane dane identyfikacyjne płatnika składek. Kreator wniosku kolejno będzie wyświetlał bloki, które należy uzupełnić. Część wniosku stanowi blok z oświadczeniami potwierdzającymi, że przedsiębiorca spełnia warunki do uzyskania zwolnienia.

We wniosku RWS trzeba też wypełnić blok dotyczący otrzymanej już pomocy publicznej de minimis. Dlatego konieczne jest przygotowanie danych oraz dokumentów, które są do tego potrzebne, tj. informacji o uzyskaniu tego rodzaju pomocy publicznej w ciągu trzech minionych lat lub zaświadczeń potwierdzających jej otrzymanie (nazwa i NIP podmiotu udzielającego pomocy, data udzielonej pomocy oraz jej wartość w euro). Od 2024 r. okres minionych trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, uwzględniając czas od dnia przyznania pomocy, np. od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Zamiast wypełniać oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, można załączyć do wniosku RWS zaświadczenie lub zaświadczenia, które to potwierdzają (kreator przewiduje możliwość dodania załącznika w ostatnim kroku przed wysyłką).

W Polsce nie istnieje centralny rejestr pomocy publicznej. Informacje o pomocy de minimis, jaką przedsiębiorca dostał, można sprawdzić w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP), na www.sudop.uokik.gov.pl. Jednak jest to wykaz akcesoryjny i nie zawsze zawiera wszystkie potrzebne informacje. W razie problemów z udokumentowaniem pomocy można się zwrócić do organu, od którego ją dostaliśmy.

Następnie we wniosku RWS uprawniony podaje informacje wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Precyzuje m.in., do jakiej grupy podmiotów gospodarczych należy, jeśli chodzi o wielkość. Ma do wyboru:

■ mikroprzedsiębiorstwo – takie, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekraczają 2 mln euro,

■ małe przedsiębiorstwo – takie, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekraczają 10 mln euro,

■ średnie przedsiębiorstwo – takie, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa – 43 mln euro,

■ inny przedsiębiorca – taki, który nie jest mikroprzedsiębiorstwem, małym ani średnim.

W rubryce Klasa działalności podaje się przeważające PKD, czyli działalność mającą największy udział w ogólnej działalności, mierzonej wielkością sprzedaży i liczbą pracujących. Kod PKD można wprowadzić ręcznie lub wybrać z dostępnego w kreatorze słownika PKD.

W kolejnej sekcji wniosku RWS przedsiębiorca wskazuje powiązania z innymi przedsiębiorcami. Jeśli zaznaczy chociaż jedną odpowiedź „tak”, to musi też określić numery NIP wszystkich powiązanych z nim przedsiębiorców oraz łączną wartość pomocy de minimis otrzymanej w ciągu minionych trzech lat przez powiązane z nim przedsiębiorstwa. Jeżeli te przedsiębiorstwa nie otrzymały takiej pomocy, to należy wpisać „0”. Jedno przedsiębiorstwo obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane w taki sposób, że występuje choćby jedna z poniższych sytuacji – jedna jednostka gospodarcza:

■ ma w drugiej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków,

■ ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej,

■ ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną – zgodnie z umową zawartą z tą inną jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowy spółki,

■ będąca akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem samodzielnie kontroluje – zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki – większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Ważne! Za jedno przedsiębiorstwo uznaje się również jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek z wymienionych stosunków za pośrednictwem innej jednostki gospodarczej lub kilku. W dalszej części sekcji, dotyczącej ubiegania się o pomoc de minims, przedsiębiorca udostępnia informacje o swoim powstaniu. Określa, czy w ciągu minionych trzech lat:

■ powstał wskutek połączenia się innych przedsiębiorców,

■ przejął innego przedsiębiorcę,

■ powstał w wyniku podziału innego przedsiębiorcy,

■ powstał w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy.

Ważne! W przypadku przekształcenia pomoc de minimis przyznana w ciągu minionych trzech lat przedsiębiorcy istniejącemu przed tym przekształceniem obciąża podmiot, który powstał w wyniku przekształcenia. W razie podziału pomoc de minimis przyznana w ciągu minionych trzech lat przedsiębiorcy istniejącemu przed podziałem obciąża podmiot, który powstał w wyniku podziału – w wysokości, która odnosi się do działalności przejętej przez podmiot powstały.

Jeżeli nie da się tego obliczyć, pomoc de minimis ustala się proporcjonalnie na podstawie wartości księgowej kapitału podstawowego nowych przedsiębiorstw na dzień dokonania podziału. Pozytywna odpowiedź, czyli zaznaczenie w którymś z pól „tak”, wymaga podania numerów NIP wszystkich połączonych lub przejętych przedsiębiorców bądź przedsiębiorcy przed podziałem lub przekształceniem oraz kwoty pomocy de minimis.

Profil działalności

Potem we wniosku RWS zainteresowany precyzuje, czy prowadzi działalność:

■ w sektorze produkcji podstawowej produktów rybołówstwa i akwakultury,

■ w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu UE,

■ w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych z załącznika I do Traktatu o funkcjonowaniu UE,

■ w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury,

Musi również określić, czy wnioskowaną pomoc de minimis (jeśli ją otrzyma) przeznaczy na którąś z działalności wskazanych w punktach powyżej, a jeśli zaznaczy odpowiedź twierdzącą w pierwszych dwóch z nich, musi podać, czy jest zapewniona rozdzielność rachunkowa uniemożliwiająca przeniesienie na wskazaną w tych punktach działalność korzyści wynikających z uzyskanej pomocy de minimis. Te dane są niezbędne do określenia, który limit pomocy de minims stosujemy w konkretnym przypadku.

W każdym z punktów należy zaznaczyć jedną odpowiedź: „tak” lub „nie”.

W ostatnim kroku kreatora istnieje możliwość podglądu wniosku RWS w formacie PDF. Załączniki można dodać tylko wtedy, gdy zaznaczono, że przedsiębiorca do wniosku dodaje zaświadczenia (kreator wymusi dołączenie załącznika). Jeśli nie zostanie on dołączony, pojawia się komunikat: „Dołącz zaświadczenie”.

Następnie trzeba wniosek RWS podpisać i wysłać. Podpisuje się wybranym sposobem: profilem PUE, profilem zaufanym ePUAP, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po wysłaniu wniosku zostanie wygenerowane Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Ważne: Przedsiębiorca ma możliwość wycofania już wysłanego wniosku oraz jego uzupełnienia/korekty, ale tylko do czasu rozstrzygnięcia wniosku.

Jutro przedstawimy na konkretnych przykładach, jak miesiąc korzystania z wakacji składkowych rozliczać w dokumentacji ZUS. ©℗