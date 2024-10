24 grudnia będzie dniem wolnym od pracy – proponuje Lewica. Projekt zmiany przepisów w tej sprawie wniosła do laski marszałkowskiej.

– Wigilia Bożego Narodzenia to dzień ważny dla wszystkich pracowników oraz ich rodzin, którzy ten szczególny czas spędzają w gronie najbliższych przy kolacji wigilijnej, kultywując m.in. tradycje religijne. Należy zauważyć, że z tego względu pracodawcy często decydują się na skrócenie czasu pracy do godz. 12 lub 13, by zapewnić pracownikom bezpieczny powrót do domu – uzasadniają projekt posłowie.

Podkreślają, że dodatkowy dzień wolny pomógłby w łączeniu życia zawodowego z prywatnym, co jest istotnym elementem dobrostanu pracowników, szczególnie że święta to czas odpoczynku i spokoju. Osoby, które mają poczucie, że rozgraniczenie czasu służbowego i prywatnego jest szanowane, są zazwyczaj bardziej zmotywowane oraz lojalne wobec swoich pracodawców.

Z projektu wynika, że dzień wolny będzie dotyczył wszystkich pracowników, również zatrudnionych w placówkach handlowych, którzy obecnie tego dnia pracują do godz. 14.

– Pracownicy na pewno się ucieszą. Mniej pracodawcy – komentuje Alfred Bujara, przewodniczący Rady Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”. – W Wigilię firmy pracują mniej efektywnie. Pracownicy najczęściej biorą urlopy albo kończą pracę wcześniej. Powoli zmierzamy ku skróceniu czasu pracy i czterodniowemu tygodniowi pracy, zatem tego typu zmiany są nieuniknione. Im szybciej pracodawcy to zrozumieją, tym lepiej. Nie powinni lobbować za zastopowaniem tej zmiany – dodaje.

Wigilia jest obecnie dniem wolnym od pracy w Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, na Litwie, Łotwie, w Słowacji oraz na Węgrzech.

Lewica chce, aby nowe regulacje obowiązywały już od najbliższych świąt. ©℗