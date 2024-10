Gdy w pracy jest zimno, niewątpliwie wpływa to na pracę i wydajność pracowników. Jakie są przepisy bhp dotyczące minimalnej temperatury w miejscu pracy? Jakie dodatkowe obowiązki ma pracodawca w okresie zimowym?

Zima a obowiązki pracodawcy

Zima zbliża się wielkimi krokami. Pracodawcy muszą przygotować się do tego okresu. Wiąże się z nim wiele dodatkowych obowiązków. Aby zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, już teraz należy przeprowadzić przeglądy techniczne budynków i instalacji (np. ścian, ocieplenia, izolacji, przewodów kominowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalacji gazowych, elektrycznych). Tego typu kontrole mają na celu usunięcie ewentualnych nieprawidłowości zanim dojdzie do bardzo niskich temperatur i awarii w okresie zimowym. Przygotowanie zakładu pracy do warunków zimowych to także zapewnienie odpowiedniej temperatury pracy i gorących, stale dostępnych napojów.

Temperatura w miejscu pracy – pomieszczenia pracy

Jaka najniższa temperatura dopuszczalna jest w miejscu pracy? W pomieszczeniach pracy powinno być minimum 14 stopni, chyba że ze względów technologicznych jest to niemożliwe do osiągnięcia. Natomiast w biurze lub pomieszczeniach pracy, gdzie pracownicy wykonują lekką pracę fizyczną, pracodawca musi zapewnić co najmniej 18 stopni. Należy również sprawdzić czy powietrze nagrzewające miejsca pracy jest czyste i nie szkodzi zdrowiu pracowników.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

§ 30. [Zapewnienie odpowiedniej temperatury] W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 °C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 °C (291 K).

§ 36.[Ustalenie maksymalnej temperatury nawiewanego powietrza] 1. Maksymalna temperatura nawiewanego powietrza nie powinna przekraczać 70 °C (343 K) przy nawiewie powietrza na wysokości nie mniejszej niż 3,5 m od poziomu podłogi stanowiska pracy i 45 °C (318 K) – w pozostałych przypadkach.

2. W pomieszczeniach pracy, w których występują łatwo palne lub niebezpieczne pod względem wybuchowym pyły, gazy lub pary, maksymalna temperatura nawiewanego powietrza powinna być zgodna z przepisami w sprawie ochrony przeciwpożarowej.

Temperatura w miejscu pracy – praca na zewnątrz

Pracownicy wykonujący pracę na zewnątrz zimą powinni zostać wyposażeni w odpowiednią odzież chroniącą przed niskimi temperaturami. Do takich osób należą np. monterzy urządzeń energetycznych, pracownicy budowlani, strażacy, leśnicy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

§ 45 ust. 4. Stanowiska pracy znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń powinny być tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi w szczególności:

1) z warunkami atmosferycznymi, w tym opadami, niską lub wysoką temperaturą, silnym wiatrem i spadającymi przedmiotami;

2) ze szkodliwym dla zdrowia hałasem, jak również szkodliwymi gazami, parami lub pyłami.

W razie niebezpieczeństwa powinno być możliwe szybkie opuszczenie stanowisk pracy przez pracowników lub, w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej pomocy.

Zimą pracodawca zapewnia takim pracownikom miejsce służące jako schronienie, do ogrzania się. Takie pomieszczenie powinno mieć co najmniej 16 stopni. Musi mieć minimum 8m2, a na każdego pracownika 0,1 m2.

W zależności od panujących warunków atmosferycznych zapewnia odpowiednią odzież i środki ochrony indywidualnej (rękawice, obuwie). Pracownicy powinni również mieć możliwość podgrzania posiłków.

Jeśli ze względu na charakter prac wykonywanych przez pracowników nie ma możliwości zapewnienia pomieszczenia do ogrzania się, pracodawca organizuje inne źródła ciepła, np. koksiaki (koksowniki) czyli przenośne stalowe paleniska, piecyki i grzejniki gazowe. Należy zachować przy tym ostrożność i przestrzegać przepisów przeciwpożarowych (§ 44 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).