Co czwarty respondent był pytany podczas procesu rekrutacyjnego o plany rodzinne. 24 proc. było niesprawiedliwie traktowane ze względu na wiek, a 36 proc. – dowiedziało się, że warunki są odmienne od tych, które widnieją w ogłoszeniu.

Pracuj.pl przeprowadził badanie dotyczące między innymi niewłaściwych zachowań podczas rozmów kwalifikacyjnych. Jak się okazuje, co trzecia kobieta przyznała, że zdarzyło jej się w trakcie procesu rekrutacyjnego otrzymać pytanie o plany rodzinne.

Nieetyczna rekrutacja

Jak tłumaczy Konstancja Zyzik, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Pracuj.pl, rekruterzy muszą pamiętać o tym, że proces rekrutacyjny podlega regulacjom prawnym, na przykład w zakresie pytań, które można zadać kandydatowi, by nie doszło do dyskryminacji – to reguluje Kodeks pracy.

Dane, o jakie może prosić i przetwarzać pracodawca, określa z kolei RODO. Do podstawowych informacji należą: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat może zostać poproszony o udzielenie innych, dodatkowych informacji, o ile jest to uzasadnione w oparciu o zakres wykonywanych obowiązków. W przeciwnym wypadku może odmówić udzielenia informacji – mówi Konstancja Zyzik.

Proces rekrutacyjnym bywa również polem do nadużyć. 33 proc. kandydatów odczuwa trudności ze względu na swój wiek – osoby starsze odczuwają faworyzowanie osób młodszych, a ci z kolei doświadczają podważania kompetencji.

Ze względu na płeć dyskryminację odczuło 7 proc. ankietowanych - w tym 8 proc. kobiet i 5 proc. mężczyzn. 26 proc. respondentów czuło się zniechęconych do wysłania CV, jeśli oferta była skierowana wyłącznie do jednej płci.

"W kontekście trudności w poszukiwaniu pracy warto wspomnieć też o 4 proc. respondentów (z odwrotną niż wcześniej proporcją: 3 proc. kobiet i 5 proc. mężczyzn), którzy odczuwają trudności ze względu na swoją orientację psychoseksualną. Chodzi tu więc o osoby utożsamiające się z mniejszością LGBTQIA+, które mogą podzielać obawy o nierówne traktowanie lub doświadczyły dyskryminacji ze strony pracodawców. Warto wziąć pod uwagę, że ten odsetek – choć pozornie niewielki – zbliżony jest do odsetka osób LGBTQIA+ w społeczeństwie. Oznacza to, że dla tych osób to bardzo częsty problem – co zresztą potwierdzają badania prowadzone przez podmioty wyspecjalizowane w tym zakresie" – czytamy w raporcie Pracuj.pl.

Rezygnacja po rozmowie kwalifikacyjnej

Co więcej, sposób przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej powoduje, że 42 proc. Polaków rezygnowało z dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym. Dlaczego?

– O jakość procesu rekrutacyjnego pracodawcy powinni zadbać już od samego początku, to znaczy na etapie formułowania ogłoszenia o pracę. Informacje zawarte w nim powinny być zgodne z prawdą. Nie zawsze tak jest: z naszego badania wynika, że aż 36 proc. kandydatów otrzymało na rozmowie informacje, które nie były zgodne z tymi zawartymi w ogłoszeniu – komentuje Kalina Walento-Furmańska, ekspertka ds. rekrutacji w Pracuj.pl.