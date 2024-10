Czy pracodawca musi zapewnić pracownikowi podnóżek, jeśli ten zgłosi zapotrzebowanie? Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca ma taki obowiązek, ale muszą zostać spełnione konkretne warunki. Jakie?

Podnóżek jako opcjonalne wyposażenie stanowiska pracy

Zgodnie z nową definicją stanowiska pracy zawartą w Rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe jest to przestrzeń pracy wraz z:

wyposażeniem podstawowym , w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,

, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika, krzesłem i stołem ,

, opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

Podnóżek należy więc do opcjonalnego wyposażenia dodatkowego stanowiska pracy. Kto decyduje czy pracownik otrzyma podnóżek czy też nie? Rozstrzyga o tym treść załącznika do wspomnianego rozporządzenia. Wedle punktu 7 „Minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe” pracodawca wyposaża stanowisko pracy w podnóżek na życzenie pracownika.

Pracodawca nie musi zapewniać podnóżka wszystkim pracownikom wykonującym pracę przed komputerami. Jeśli jednak pracownik zgłosi takie zapotrzebowanie, pracodawca ma obowiązek przekazania mu podnóżka. Jest to zgodne z dyrektywą unijną 90/270/EWG. Nowelizując rozporządzenie w 2023 roku, zrezygnowano z określania konkretnych wytycznych dotyczących podnóżka. Uznano je za zbyt szczegółowe i zbyteczne.

Poprzednio obowiązujące wymagania względem podnóżka:

7.1. Na życzenie pracownika, a także gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze, stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek.

7.2. Podnóżek powinien mieć kąt pochylenia w zakresie 0°÷15°, a jego wysokość powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z cech antropometrycznych pracownika.

7.3. Powierzchnia podnóżka nie powinna być śliska, a sam podnóżek nie powinien przesuwać się po podłodze podczas używania.

Nowelizacja rozporządzenia z 2023 roku sprowadza się jedynie do wskazania, że na życzenie pracownika stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek.

Ważne Na życzenie pracownika stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek (pkt 7. Załącznika do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2367) „MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE”).

Podnóżek a stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy

Czy każdy pracownik, który wykonuje swoją pracę na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy może poprosić o podnóżek? Nie. Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że dotyczy to pracowników (również pracujących zdalnie) korzystających z monitora ekranowego przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Pracownikiem z punktu widzenia bhp będzie tutaj każda osoba zatrudniona przez pracodawcę, także praktykant czy stażysta. Przepisy prawa pracy nie precyzują w jaki sposób pracownik zgłasza zapotrzebowanie na podnóżek. Pracodawca powinien więc określić to w przepisach wewnątrzzakładowych, np. regulaminie pracy.

Podsumowanie

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi podnóżek, jeśli ten zgłosi takie zapotrzebowanie. Muszą jednak być spełnione konkretne warunki. Osoba zgłaszająca potrzebę musi być pracownikiem oraz wykonywać pracę przed monitorem ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.