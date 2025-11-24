Do zderzenia z udziałem czterech pojazdów doszło około godz. 6.30 w poniedziałek na 140. kilometrze drogi ekspresowej S8 w pobliżu miejscowości Chojny.
Łódzkie. Cztery osoby zginęły w wypadku na S8
– Mimo podjętej resuscytacji w wypadku zginęły cztery osoby. Jest też jeden ranny. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, interweniowały dwa zespoły ratownictwa medycznego, trzy zespoły straży pożarnej i trzy strażaków ochotników – poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Łódzkiem bryg. Jędrzej Pawlak.
S8 zablokowana. Poważny wypadek na trasie
Na miejscu zdarzenia pracują służby. Droga S8 w kierunku Wrocławia i węzeł Złoczew są zablokowane. Przygotowywane są objazdy przez drogę krajową nr 45. (PAP)
