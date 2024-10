ChatGPT wykorzystywany jest w rekrutacji m.in. do generowania treści ogłoszeń rekrutacyjnych, pomocy w konstruowaniu pytań na rozmowy rekrutacyjne. Czy w przyszłości może zastąpić człowieka rekrutera? Na to pytanie odpowiada Justyna Nowakowska, Product Marketing Expert w eRecruiter.

ChatGPT pomaga w rekrutacji

Emilia Panufnik, redaktorka:Czy działy rekrutacji wykorzystują ChatGPT do poszukiwania pracowników? Czy jest to w Polsce częste zjawisko?

Justyna Nowakowska, Product Marketing Expert w eRecruiter: Obecnie w Polsce ChatGPT nie jest powszechnie wykorzystywany jako główne narzędzie do poszukiwania pracowników. Jego zastosowanie jest raczej ograniczone do wspomagania pracy rekruterów, zwłaszcza w zakresie automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak generowanie treści ogłoszeń rekrutacyjnych w oparciu o konkretne wytyczne, czy pomoc w konstruowaniu pytań na rozmowy rekrutacyjne.

Na rynku jest dostępna szeroka gama narzędzi i asystentów AI – sami mamy je w portfolio – które oferują funkcje przyspieszające procesy rekrutacyjne, pozwalając rekruterom skupić się na bardziej strategicznych aspektach, jak ocena kompetencji miękkich czy dopasowanie kandydata do kultury organizacyjnej. W praktyce AI wspiera rekruterów w analizowaniu dużych ilości danych, lecz sama decyzja o zatrudnieniu nadal leży po stronie człowieka i to nie zmieni się w najbliższej przyszłości.

Rzeczywiście zauważamy, że w Polsce rośnie zainteresowanie technologiami AI w rekrutacji, ale są one głównie postrzegane jako wsparcie w zadaniach administracyjnych, a nie jako zastępstwo dla człowieka w bardziej złożonych zadaniach, jak wywiady czy interakcje z kandydatami.

Czy ChatGPT używany jest do konstruowania oferty pracy?

ChatGPT może być używany do tworzenia szkiców ofert pracy, ale te treści powinny zostać dostosowane przez człowieka. Wykorzystanie AI w tym kontekście polega na generowaniu wstępnych propozycji lub podpowiedzi, które rekruter może następnie zmodyfikować, aby odpowiadały specyficznym wymaganiom firmy oraz językowi branżowemu. To kluczowe, aby oferta była spójna z wizerunkiem pracodawcy i dopasowana do odbiorcy, ponieważ kandydaci szybko wyczuwają treści, które są wygenerowane automatycznie.

W eRecruiter widzimy, że firmy korzystają z AI głównie do automatyzacji prostych i powtarzalnych aspektów rekrutacji. Nasi klienci korzystają z możliwości, jakie oferuje Asystent AI, który ułatwia prowadzenie procesów rekrutacyjnych, generowanie treści ogłoszeń i pytań rekrutacyjnych oraz wsparcie w preselekcji kandydatów. ChatGPT rzeczywiście może pomóc w zredukowaniu czasu potrzebnego na przygotowanie podstawowych dokumentów, ale ostatecznie rekruter powinien zadbać, by końcowa treść była autentyczna i precyzyjna.

ChatGPT a człowiek rekruter

A co z dalszym procesem rekrutacji – spotkaniem i zadawaniem pytań? Czy da się zastąpić człowieka rekrutera?

Na obecnym etapie rozwoju technologii, w tym narzędzi takich jak ChatGPT, sztuczna inteligencja nie jest w stanie w pełni zastąpić człowieka w prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych, choć oczywiście współczesne technologie coraz bardziej wspierają procesy rekrutacyjne. Obecnie istnieją już narzędzia AI, które mogą prowadzić wstępne rozmowy kwalifikacyjne, zadając standardowe pytania i oceniając odpowiedzi kandydatów według wcześniej ustalonych kryteriów. AI może także analizować aspekty behawioralne, takie jak ton głosu, mimikę twarzy czy gesty, co pozwala lepiej ocenić zaangażowanie i postawę kandydata. Jednak mimo tych możliwości, bezpośrednia interakcja z rekruterem nadal pozostaje kluczowym elementem, zwłaszcza gdy ocenia się kompetencje miękkie, jak komunikacja czy praca zespołowa.

Warto jednak zauważyć, że w Polsce narzędzia AI są wciąż ograniczone w pełnym zastosowaniu, między innymi ze względu na regulacje prawne. Zgodnie z przepisami RODO, kandydaci muszą być informowani o wykorzystaniu automatycznych narzędzi w procesie rekrutacyjnym, a zgoda na przetwarzanie ich danych musi być wyraźna. Dodatkowo, AI może wzmacniać nieświadome uprzedzenia, dlatego ważne jest, aby algorytmy były regularnie monitorowane i weryfikowane pod kątem potencjalnych błędów. Kandydaci mają również prawo do wyjaśnień, jeśli decyzje dotyczące ich zatrudnienia są podejmowane automatycznie, oraz mogą żądać weryfikacji takich decyzji przez człowieka.

W ostatnim czasie obserwujemy, że AI jest wykorzystywane w Polsce do automatyzacji powtarzalnych i czasochłonnych zadań, ale nie do prowadzenia rozmów rekrutacyjnych. Ludzka intuicja, doświadczenie i umiejętność czytania emocji czy tonu głosu nadal odgrywają kluczową rolę w ocenie, czy kandydat jest odpowiedni dla danej organizacji.

Jak Pani/Pan ocenia posługiwanie się Chatem GPT w procesach rekrutacyjnych firm? Czy to przyszłość pozyskiwania talentów?

ChatGPT i inne narzędzia AI mają duży potencjał, aby wspierać rekruterów w procesach rekrutacyjnych, zwłaszcza w obszarze automatyzacji i analizy dużej ilości danych. Zastosowanie AI w rekrutacji pozwala na – często znaczne – przyspieszenie naszej codziennej pracy. Dzięki temu rekruterzy mogą skupić się na bardziej strategicznych działaniach. Jednak, aby AI rzeczywiście przyniosło korzyści, musi być traktowane jako narzędzie wspierające, a nie zastępujące człowieka. Widzimy, że przyszłość rekrutacji to synergia między technologią a ludzkim doświadczeniem. AI z pewnością wpłynie na przyszłość rynku rekrutacyjnego i pomoże rekruterom w lepszej organizacji pracy i szybszym reagowaniu na potrzeby rynku, ale decyzje o zatrudnieniu wciąż pozostaną w rękach ludzi.

Dziękuję za rozmowę.

Emilia Panufnik