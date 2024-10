Do związkowców docierały głosy, jakoby w Krajowej Administracji Skarbowej miał zostać zostać zamrożony fundusz nagród. Środki przeznaczone na premie i nagrody za III i IV kwartał miały być przeznaczone na finansowanie usuwania skutków powodzi. Resort finansów dementuje te doniesienia.

Jak podaje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Barbara Popielarz zawnioskowała do ministra finansów o zajęcie stanowiska we wspomnianej sprawie.

"Dziś otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów zapewnienie, że wypłata nagród w Krajowej Administracji Skarbowej nie była i nie jest zagrożona. Wypłata nagród dla pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej za III kwartał nastąpi zgodnie z regulaminami przyznawania nagród a Ministerstwo Finansów nie informowało jednostek organizacyjnych KAS o zabraniu środków przeznaczonych na wypłatę nagród dla pracowników i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej" – informuje OPZZ.

Zamrożenie funduszu nagród w KAS

Wcześniej Ogólnopolskie Porozumienie informowało, że zamrożenie funduszu nagród nie ma podstaw prawno-ekonomicznych. Tym samym pomniejszenie lub zmniejszenie go nie powinno być związane z trudną sytuacją budżetu państwa lub w wyniku zaistnienia klęski żywiołowej.

Aktualny pozostaje jednak postulat podniesienia płac o więcej, niż zakłada ustawa budżetowa. Co więcej, podwyżki dla pracowników o 20 proc. w bieżącym roku nie zrekompensowały strat poniesionych w minionych latach z powodu wysokiej inflacji.

"Na przyszły rok założono natomiast jedynie 5-procentowy wzrost płac, co w praktyce oznacza brak realnych podwyżek dla zatrudnionych w sektorze finansów publicznych. W tym kontekście wskazaliśmy ministrowi finansów, że informacja o planowanych oszczędnościach na uposażeniach pracowników KAS budzi dodatkowy niepokój społeczny oraz podważa zaufanie do pracodawcy publicznego" – podaje OPZZ.

Zarobki w KAS

Jak informuje z kolei Związkowa Alternatywa, przeciętny pracownik Krajowej Administracji Skarbowej ma – według źródeł organizacji – zarabiać średnio 5-6 tys. zł netto. Natomiast nagrody kwartalne, które były przez chwilę zagrożone, pozwalają pracownikom załatać dziury w budżecie domowym.

Na stronie Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu ogłoszono 10 października nabór na 7 etatów i podano w ogłoszeniu stawkę wynagrodzenia dla specjalistów Służby Celno-Skarbowej w Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym we Wrocławiu. Okazuje się, że uposażenie zasadnicze z dodatkiem za stopień wynosi od 6 256,10 zł brutto. Funkcjonariuszom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości od 2 do 25 proc. uposażenia zasadniczego po przekroczeniu co najmniej 2-letniego stażu pracy. Zatrudnionym przysługują również inne dodatki - jak dodatek kontrolerski, za służbę w porze nocnej, żywieniowy, równoważnik za dojazdy, nagrody oraz świadczenia socjalne.

"Jednocześnie stanowczo domagamy się wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku w całym sektorze publicznym o co najmniej 20 proc.. Planowane przez rząd 5% podwyżki płac dla budżetówki to jedynie zrównoważenie inflacji, czyli zamrożenie realnych płac" – przypomina Związkowa Alternatywa.