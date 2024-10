Przykład

Wyliczenie liczby godzin pracy występującej w październiku 2024 roku następuje w 3 krokach:

1. październik ma 4 pełne tygodnie dni roboczych czyli 40 x 4= 160

2. W październiku są jeszcze 3 dodatkowe dni robocze (w sumie 23 dni robocze) czyli 8 x 3 = 24

3. Do wyniku 160 godz. dodajemy 24 godz. i uzyskujemy wynik 184 godz.

4. W związku z tym, że w październiku nie ma świąt ustawowo wolnych od pracy wypadających w innym dniu niż niedziela nie obniżamy wymiaru czasu pracy.

W październiku 2024 roku są 23 dni pracy, co daje 184 godziny pracy. To największa miesięczna liczba godzin pracy w całym roku kalendarzowym (tyle samo było w lipcu 2024 r.).