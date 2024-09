Urlop ojcowski cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jakie przepisy dla ojców? Czy ojciec dziecka może skorzystać z urlopu wychowawczego w trakcie urlopu macierzyńskiego matki? Jakie są aktualne przepisy?

Prawo do urlopu rodzicielskiego dla ojców

Urlop rodzicielski przysługuje matce lub ojcu zaraz po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Urlop ten cieszy się wśród Panów coraz większym zainteresowaniem. Zgodnie z art. 1821c Kodeksu pracy urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w 5 częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Aby skorzystać z tego urlopu należy dopełnić pewnych formalności. Mianowicie urlop omawiany w niniejszym artykule udzielany jest na wniosek rodzica - pracownika. Pracownik wniosek o urlop rodzicielski powinien złożyć papierowej lub elektronicznej. Należy pamiętać również o zachowaniu terminu.

Jaki termin na złożenie wniosku o urlop rodzicielski

Jak już zostało wspomniane wniosek należy złożyć w odpowiednim terminie. Ojciec dziecka powinien złożyć wniosek w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku załączyć należy dokumenty. Przede wszystkim pracownik powinien pamiętać aby dołączyć do wniosku dokument potwierdzający urodzenie dziecka bądź dzieci, na które mógłby być udzielony urlop rodzicielski. Generalnie pracownik do wniosku dołącza dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a Kodeksu pracy. Zgodnie z tym artykułem:

§ 1. Pracownicy – rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do:

1) 41 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;

2) 43 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.

§ 2. Pracownicy – rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w wymiarze do:

1) 65 tygodni – w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1;

2) 67 tygodni – w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2–5.

§ 3. Urlop rodzicielski w wymiarze, o którym mowa w § 1 i 2, przysługuje łącznie obojgu pracownikom – rodzicom dziecka.

§ 4. Każdemu z pracowników – rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wymiaru urlopu określonego w § 1 i 2. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z pracowników – rodziców dziecka.

§ 5. Skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w wymiarze co najmniej 9 tygodni oznacza wykorzystanie przez pracownika – rodzica dziecka urlopu, o którym mowa w § 4.

§ 6. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje pracownicy – rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 1 albo 2.

§ 7. W okresie pobierania przez jednego z rodziców dziecka zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego drugi rodzic może korzystać z urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru, o którym mowa w § 1 albo 2.

Czy można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego

Odpowiedź brzmi tak. Rodzic może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego. Jest jednak pewne zastrzeżenie. Musi to uczynić za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

Czy ojciec dziecka może skorzystać z urlopu wychowawczego w trakcie urlopu macierzyńskiego matki

Może. Tata bez problemu może korzystać z urlopu wychowawczego w trakcie urlopu macierzyńskiego matki.

Nieprzenoszalna część urlopu

Każdemu z rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wymiaru urlopu, o którym mowa wyżej. Podkreślić należy, że prawa tego nie można przenieść na drugiego rodzica.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w wymiarze co najmniej 9 tygodni oznacza wykorzystanie przez pracownika – rodzica dziecka nieprzenoszalnej części tego urlopu.