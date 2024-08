Przy niektórych uprawnieniach rodzicielskich liczy się wiek dziecka. Z jakiego prawa z Kodeksu pracy można skorzystać tylko do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia? Niedawno zmieniono przepisy i wiek dziecka zmniejszono z 24 miesiąca do 12. Każdy ojciec powinien o tym wiedzieć.

Wiek dziecka a urlop ojcowski

Od dnia 26 kwietnia 2023 r. z urlopu ojcowskiego można skorzystać już nie do 24 miesiąca życia, a tylko do 12 miesiąca życia dziecka. Okres, w którym można być na urlopie ojcowskim został więc skrócony o połowę. Nie wszyscy o tym wiedzą. Warto więc o tym pamiętać, ponieważ niewykorzystanie urlopu ojcowskiego nie daje prawa do uzyskania ekwiwalentu za ten urlop. Urlop po pierwszym roku życia dziecka przepada.

Przykład Córka pracownika urodziła się 23 sierpnia 2023 roku. Pracownik ma czas do 22 sierpnia 2024 r. na skorzystanie z urlopu ojcowskiego. Uznaje się, że dzień 22 sierpnia powinien być ostatnim dniem urlopu.

Ile płatny jest urlop ojcowski?

Pracownicy często korzystają z urlopów ojcowskich. Niewątpliwym ich atutem jest odpłatność i to w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Jeśli pracownik ma stałą pensję comiesięczną, za miesiąc, w którym korzystał z urlopu ojcowskiego otrzyma kwotę równą pełnemu wynagrodzeniu. Z punktu widzenia finansów, urlop ojcowski się opłaca. Nie liczymy przy tym największej wartości, jaką jest spędzenie czasu z nowym członkiem rodziny, co powinno stanowić główny argument korzystania z tego rodzaju urlopu. Wciąż jednak duża grupa ojców nie korzysta w ogóle z tego uprawnienia.

Urlop ojcowski - ile dni?

Zgodnie z art. 1823 § 1 Kodeksu pracy urlop ojcowski wykorzystuje się w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Urlop dla ojców przysługuje w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do:

ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo

upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

Są dwie możliwości skorzystania z urlopu:

jednorazowo albo

w dwóch częściach po 7 dni.

Wniosek o urlop ojcowski

Pracownik składa wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. To ważna informacja, szczególnie jeśli zależy mu na tym, aby zdążył z wykorzystaniem 2 tygodni przed ukończeniem 12 miesiąca życia dziecka. Warto przeliczyć sobie dokładnie, kiedy najpóźniej można złożyć wniosek

Przykład Ostatnim dniem urlopu ojcowskiego ma być 22 sierpnia 2024 r. Urlop trwający 2 tygodnie rozpoczyna się 9 sierpnia 2024 r. Wniosek należy złożyć 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu, a więc najpóźniej z dniem 2 sierpnia 2024 r.

Dokumenty do wniosku o urlop ojcowski

Do wniosku dołącza się następując dokumenty:

odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie dziecka, wydany przez uprawniony organ dokonujący rejestracji urodzenia w danym kraju, albo kopie tych dokumentów;

kopii prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka (dotyczy dziecka adoptowanego)

oświadczenia pracownika – ojca o tym, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części.