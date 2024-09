Według najnowszych danych resortu pracy minimalne wynagrodzenie za pracę zarabia w Polsce nawet 3,6 mln osób. W 2022 roku, o czym mówią ostatnie dostępne informacje płynące z Głównego Urzędu Statystycznego, takich osób było zaledwie 1,4 mln pracowników.

W 2023 roku jak podano w Ocenie Skutków Regulacji 3,2 mln pracowników otrzymywało wynagrodzenie między obecnym (4300 zł brutto) a planowanym (4 666 zł brutto) poziomem płacy minimalnej. Jednak należy założyć, o czym mówią ekonomiści z PKO BP, że faktycznie liczba osób, których wynagrodzenia wzrosną wskutek regulacji, będzie mniejsza. Inne źródła wskazują, że liczba ta jest wyższa i sięga 3,6 mln osób.

Ile osób zarabia minimalną krajową w Polsce?

Według ostatniego raportu GUS–u w grudniu 2022 roku 1,4 mln pracowników zarabiało nie więcej niż płaca minimalna, było to 11,8 proc. zatrudnionych. W 2021 roku było to 1,6 mln osób.

Inne dane prezentuje Ministerstwo Finansów, według których w lipcu 2022 roku około 2,7 mln osób pobierało wynagrodzenie w wysokości pomiędzy 3 010 zł a 3490 zł. Do września 2022 roku ta liczba wzrosła już do 3,05 mln osób.

Obecnie, jak wskazuje Kamil Sobolewski, to 3,6 miliona osób. "To 27,7 proc. wszystkich osób zatrudnionych na etacie. Ten wskaźnik to absolutny rekord w porównaniu międzynarodowym".

Płaca minimalna w Polsce kontra inne kraje Unii Europejskiej

Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP w stanowisku w sprawie płacy minimalnej wskazuje, że najnowsze porównywalne dane dla UE z Eurostat pochodzą z 2018 roku, pokazują tę relację [dotyczącą powszechności otrzymywania płacy minimalnej wśród ogółu zatrudnionych – przyp. red.] na poziomie maksymalnie 15,1 proc. dla Słowenii, 14,1 proc. dla Bułgarii, 13,3 proc. dla Rumunii. Poza Polską i Francją, reszta UE miała tę relację poniżej 10 proc.

"W kategoriach siły nabywczej najwyższą płacę minimalną mają Niemcy (1883), zaś polska płaca minimalna jest siódmą najwyższą w UE, na poziomie 1491, w tym rankingu wyprzedzamy Słowenię (1408) i Hiszpanię (1374), dla porównania Portugalia ma wynik 1086" – czytamy w stanowisku.