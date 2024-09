Pracownik nie może w nieskończoność kumulować zaległego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca ma obowiązek mu go udzielić do 30 września. Jeśli z jakiegoś powodu tak się nie stało, to pracowni na wykorzystanie takiego wolnego ma tylko możliwość przez pewien czas. Jaki?

Urlop wypoczynkowy - ogólne zasady

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec. Co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu zatrudnienia wlicza się z tytułu ukończenia:

zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,szkoły policealnej - 6 lat,szkoły wyższej - 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Pracodawca musi udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego

Kodeks pracy jasno precyzuje przyczyny, dla których pracownik może nie wykorzystać urlopu wypoczynkowego. Jest to:

czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby,odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,odbywanie ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy, pełnienie terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie albo pełnienie służby w aktywnej rezerwie, przez czas do 3 miesięcy,urlop macierzyński

Jeśli tak się stanie, to urlopu niewykorzystanego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego

Do 30 września pracodawcy mają obowiązek udzielić pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego. Zaległego urlopu nie mogą mu odmówić. Jeśli tak się stanie, pracodawca dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika za co grozi grzywna. Kara za nieudzielenie zaległego urlopu wynosi od 1000 do 30000 zł grzywny.

W takim wypadku urlop wypoczynkowy pracownika nie przepada tylko przechodzi na kolejny rok kalendarzowy. Pracownik nie może jednak w nieskończoność kumulować wolnego.

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego następuje po trzech latach - tyle czasu ma pracownik na wyegzekwowanie swoich roszczeń wobec pracodawcy. Oznacza to, że w dniu 30 września 2024 r. przedawni się niewykorzystany urlop, który przysługiwał pracownikowi za 2020 r. Urlop ten powinien zostać udzielony do 30 września 2021 r.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje tylko w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Wypłata ekwiwalentu pieniężnego jest niezależna od przyczyny rozwiązania umowy o pracę.