Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje już nad nowelizacją Kodeksu pracy, która może poprawić sytuację milionów Polaków. Nowe przepisy przewidują wliczenie do stażu pracy okresów zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Pracownicy zyskają dostęp do dodatkowych świadczeń, takich jak dłuższy urlop wypoczynkowy, a także zwiększoną stabilność zatrudnienia.

Rewolucja w stażu pracy

Aktualne przepisy przewidują, że długość urlopu wypoczynkowego jest uzależniona od stażu pracy opartego głównie na umowach o pracę. Pracownicy z krótszym stażem, poniżej 10 lat, mają prawo do 20 dni urlopu rocznie, natomiast ci, którzy przekroczą tę granicę, mogą liczyć na 26 dni. Jednak umowy zlecenia, agencyjne czy działalność gospodarcza nie były dotychczas wliczane do stażu pracy, co oznaczało ograniczony dostęp do wielu świadczeń pracowniczych.

Odpowiedź na postulaty pracowników

Jak donosi Interia, proponowana nowelizacja jest reakcją na długo zgłaszane postulaty pracowników i związków zawodowych, które od lat wskazywały na nierówności wynikające z różnic w formach zatrudnienia. Według danych MRPiS, zmiany mogłyby objąć około 1,34 mln osób pracujących na umowy cywilnoprawne i 3,66 mln samozatrudnionych. Dzięki nowym przepisom, te grupy zawodowe zyskają pełniejsze prawa pracownicze, które do tej pory były zarezerwowane wyłącznie dla osób zatrudnionych na umowy o pracę.

Korzyści dla pracowników

Po wejściu w życie nowych przepisów, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, które następnie przejdą na umowę o pracę, mogą liczyć na dodatkowe korzyści. Zaliczenie okresów zatrudnienia na umowach zlecenia do stażu pracy wydłuży okres wypowiedzenia, co zapewni większą stabilność zatrudnienia. Ponadto, wyższe mogą być odprawy przy rozwiązaniu umowy.

Zmiany obejmą także świadczenia dodatkowe, takie jak dodatki stażowe czy nagrody jubileuszowe, które obecnie są uzależnione od długości zatrudnienia u danego pracodawcy. Po nowelizacji, pracownicy będą mogli szybciej zdobyć uprawnienia do tych świadczeń, ponieważ okresy przepracowane na umowach cywilnoprawnych zostaną uwzględnione w stażu pracy.

Dla wielu osób zmiany mogą oznaczać znaczną poprawę sytuacji finansowej np. w postaci premii czy nagród, które wcześniej były dla nich nieosiągalne. MRPiS twierdzi, że ujednolicenie zasad dotyczących stażu pracy ma na celu eliminację różnic w traktowaniu pracowników. Nowe przepisy mogą również przyczynić się do większego zaangażowania pracowników w ich miejsca pracy.

Ministerstwo podkreśla, że finalna wersja zmian jest jeszcze w fazie opracowywania, ale projekt już teraz budzi duże zainteresowanie zarówno ze strony pracowników, jak i pracodawców.