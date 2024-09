Brak nowelizacji rozporządzenia powoduje, że niektóre urzędy skarbowe odmawiają pracodawcom wydania zaświadczeń uznających wydatek z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) za pomoc de minimis.

Na ten problem zwraca uwagę Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Chodzi tutaj o rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1145), które wymaga zmiany ze względu na nowe rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z 13 grudnia 2023 r. dotyczące pomocy de minimis. Poprzedzało je rozporządzenie 1407/2023 z 18 grudnia 2013 r., które mogło być stosowane do 30 czerwca br. W związku z tym w rozporządzeniu w sprawie ZFRON obecnie znajduje się przepis, który wskazuje, że wydatki z tego funduszu stanowiące pomoc de minimis mogą być ponoszone do 30 czerwca.

Aby to zmienić, jeszcze w czerwcu opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia z 19 grudnia 2007 r., który przesuwa ten termin do 30 czerwca 2031 r., a więc wynikającego z nowych unijnych regulacji. Jednak do tej pory nie została ona podpisana przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej i ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

– Ma to swoje konsekwencje dla pracodawców, bo dostajemy od nich sygnały, że część urzędów skarbowych wydaje postanowienia odmawiające zaświadczenia o pomocy de minimis na wydatki ZFRON poniesione po 30 czerwca, właśnie z powodu obecnego brzmienia przepisów – mówi Mateusz Brząkowski, radca prawny prowadzący własną kancelarię, współpracujący z POPON.

Brak zaświadczenia skutkuje zaś tym, że pracodawca musi zwrócić wydaną kwotę na konto ZFRON i dodatkowo jej 30 proc. wpłacić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Są też tacy pracodawcy, którzy w ogóle wstrzymują się z wydawaniem pieniędzy zgromadzonych w ZFRON, bo obawiają się, że mogą nie uzyskać zaświadczenia i że wtedy obejmą ich wspomniane sankcje – dodaje Mateusz Brząkowski.

Jednocześnie pod koniec sierpnia pojawiła się nowa wersja projektu nowelizacji rozporządzenia, do którego zostały dodane przepisy przejściowe. Zgodnie z nimi do wydatków ze środków ZFRON dokonanych do 30 czerwca stosuje się przepisy dotychczasowe, natomiast do tych ponoszonych po tej dacie będą miały zastosowanie przepisy zmienionego rozporządzenia, które wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu.

– Naszym zdaniem zaproponowane regulacje są niewystarczające i tylko częściowo rozwiązują kłopoty pracodawców. W szczególności dotyczy to tych firm, które wydały pieniądze ZFRON i otrzymały odmowę wydania zaświadczenia, której nie mogą już zaskarżyć do organu II instancji, bo minął termin na złożenie zażalenia – wyjaśnia Mateusz Brząkowski.

Dlatego POPON postanowił podjąć interwencję w tej sprawie i skierował pismo do Łukasza Krasonia, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Apeluje w nim o jak najszybsze ogłoszenie nowelizacji rozporządzenia oraz zawarcie w nim takich przepisów, które zagwarantują pracodawcom, którzy po 30 czerwca korzystali z pieniędzy ZFRON, otrzymanie zaświadczenia o pomocy de minimis.

– Pracodawcy nie ponoszą żadnej winy za opóźnienie związane z wydaniem nowelizacji rozporządzenia, tymczasem to w nich bezpośrednio uderzają negatywne następstwa tej sytuacji – podsumowuje Mateusz Brząkowski. ©℗