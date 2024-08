Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 roku miało wynieść 4626 zł brutto, co oznaczało wzrost z 4300 zł brutto. Jednak w ustawie budżetowej wpisano wyższy niż wcześniejsze założenia prognozowany wskaźnik inflacji, który wzrósł z początkowych 4,1 proc. do 5,0 proc. Jak informuje Prawo.pl, resort rodziny zastanawia się nad weryfikacją przyjętej już przez Radę Ministrów stawki.

Przypomnijmy: Rada Ministrów w połowie czerwca przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku w wysokości, jaką zaproponowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku, czyli 4626 zł, oznacza wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (4 300 zł), czyli o 7,6 proc.

Prognoza inflacji a płaca minimalna w 2025 r.

Według ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i w artykule trzecim czytamy, że jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi:

Co najmniej 105 proc. – ustala się wówczas dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca

Mniej niż 105 proc. – ustala się jeden termin zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej od dnia 1 stycznia.

To oznacza, że przy poprzednim założeniu inflacji na poziomie 4,1 proc. nie trzeba było zastanawiać się nad dodatkową waloryzacją najniższej krajowej. Teraz sytuacja po podpisaniu ustawy budżetowej uległa zmianie.

Rząd do 15 września powinien ustalić na drodze rozporządzenia, ile wyniesie płaca minimalna. Według nieoficjalnych doniesień serwisu Prawo.pl, ministerstwo zastanawia się, czy podniesienie prognozy inflacji powinno automatycznie wpłynąć na podniesienie płacy minimalnej w 2025 roku. Jeśli tak, nowa stawka powinna wzrosnąć o niespełna 50 zł.

Dwukrotna waloryzacja najniższej krajowej w 2025 r.?

Jak mówią eksperci portalowi, Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa, a w czerwcu przyjęto na jego podstawie założenia do budżetu w 2025 roku. W WPFP inflacja była założona na 4,1 proc. "Przy przyjmowaniu projektu ustawy budżetowej Rada Ministrów nie jest jednak związana tymi szacunkami, stąd możliwa była zmiana na etapie uchwalania projektu" – czytamy.

– Zmiana prognozy cen powinna wpłynąć na wysokość płacy minimalnej. Aktualizacja wskaźnika na tym etapie była naturalna - można powiedzieć, że jesteśmy mądrzejsi o pół roku. Zmiana prognozowanej inflacji na etapie przyjmowania projektu ustawy budżetowej jawi mi się więc bardziej jako problem natury politycznej niż prawno-finansowej – mówi w rozmowie z Prawo.pl dr Bartosz Kubista.

Przeciwnego zdania jest Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. Uważa on, że zwiększenie prognozy inflacji nie powoduje zwiększenia wysokości płacy minimalnej na 2025 rok. Dlaczego? Po pierwsze to wdrożenie dyrektywy o adekwatnym minimalnym wynagrodzeniu do 15 listopada, po drugie to fakt, że sama ustawa o minimalnym wynagrodzeniu wskazuje jednak o wskaźnik inflacji ustalany i przekazywany Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca,

– Nawet gdyby się uprzeć, że mimo takiego brzmienia ustawy i odniesienia do 15 czerwca, poziom wskaźnika prognozowanej inflacji coś zmienia, to być może można byłoby uznać, że w pierwszym półroczu ta płaca może zostać ustalona niżej niż dotychczas – mówi Kamil Sobolewski.

Płaca minimalna 2025 brutto i netto

Jak dotąd najbardziej prawdopodobna jest stawka, którą zaproponował rząd w czerwcu, czyli mówimy o wzroście z 4300 zł brutto do 4626 zł brutto. Przyszłoroczna płaca minimalna na rękę będzie wynosiła więc około 3484 zł na rękę.

Z kolei proponowana przez resort minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 roku ma wynieść 30,20 zł, oznacza wzrost o 2,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (28,10 zł).