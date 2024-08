Osoba, która zajmuje się niepełnosprawnym członkiem rodziny, będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. otrzymywać 3259 zł miesięcznie pomocy finansowej należnej za opiekę nad nim. Oznacza to wzrost o 271 zł w porównaniu z obecną kwotą.

Taka wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest związana z zaproponowaną przez rząd podwyżką najniższego wynagrodzenia za pracę na 2025 r. Przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 323 ze zm.) uzależniają bowiem wzrost świadczenia pielęgnacyjnego od tego, o ile rośnie minimalna płaca. Zgodnie z jej art. 17 ust. 3a–3d kwota tej formy wsparcia podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia. Wskaźnikiem waloryzacji jest zaś procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana, w stosunku do wysokości najniższej pensji z 1 stycznia roku poprzedniego. Uzyskana w ten sposób kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest dodatkowo zaokrąglana do pełnych groszy w górę.

Wprawdzie termin wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia, które określi wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2025 r., mija 15 września br., to wiadomo już, że najniższa pensja od 1 stycznia przyszłego roku będzie wynosić 4626 zł. W praktyce oznacza to, że skoro minimalna płaca 1 stycznia br. wynosiła 4242 zł, to jej wzrost wyniesie 9,05 proc. i taki też będzie wskaźnik waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego. Ponieważ w tym roku jest ono wypłacane w wysokości 2988 zł, to przy zastosowaniu wspomnianego mechanizmu waloryzacji od 1 stycznia 2025 r. wzrośnie do 3258,4 zł, co po zaokrągleniu da 3259 zł. Tak jak w poprzednich latach waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego będzie wymagać od gmin zmiany wydanych opiekunom decyzji w zakresie jego wysokości – przy czym nie będzie to wymagało podejmowania przez te osoby żadnych działań, bo nastąpi z urzędu. Zanim jednak do tego dojdzie, urzędnicy muszą jeszcze poczekać, aż minister rodziny, pracy i polityki społecznej oficjalnie ogłosi kwotę świadczenia na 2025 r. poprzez publikację obwieszczenia w tej sprawie w Monitorze Polskim – na co ustawa o świadczeniach rodzinnych daje czas do 15 listopada br.

Co istotne – o ile opiekunowie osób niepełnosprawnych ze względu na powiązanie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego z minimalną pensją mogą liczyć na jego podwyżkę, to inaczej wygląda ta sytuacja w przypadku osób pobierających inne świadczenia rodzinne, w tym zasiłek rodzinny na dziecko czy zasiłek pielęgnacyjny. Wynika to z tego, że weryfikacja ich kwot odbywa się na podstawie odrębnych przepisów – jest przeprowadzana co trzy lata i to rząd decyduje o tym, czy je podniesie. I chociaż w tym roku przypada ustawowy termin waloryzacji świadczeń rodzinnych, to podjęta została decyzja o ich zamrożeniu i utrzymaniu na dotychczasowym poziomie (podobnie jak i wysokości kryterium dochodowego, które warunkuje ich uzyskiwanie). Potwierdziło to rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. poz. 1238).©℗