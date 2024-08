Czy można zwolnić pracownika będącego na chorobowym? Kiedy Kodeks pracy pozwala na zwolnienie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim? Co do zasady prawo chroni pracowników przed zwolnieniem podczas choroby, ale chroni też pracodawców przed długotrwałymi chorobami pracowników.

Zwolnienie pracownika na chorobowym 2024

Co do zasady przepisy prawa pracy chronią pracownika przed rozwiązaniem z nim umowy o pracę. Kodeks pracy wprost zakazuje wypowiadania przez pracodawcę umowy o pracę z pracownikiem podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Taką nieobecnością jest również zwolnienie lekarskie.

Nie jest to jednak zakaz bezwzględny. Pracodawca w kilku sytuacjach może rozwiązać umowę, ale w innym trybie niż wypowiedzenie. Kiedy przepisy dopuszczają zwolnienie pracownika podczas choroby?

Art. 41 Kodeksu pracy:

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Zgodnie z powyższym musi upłynąć okres uprawniający do rozwiązania umowy w trybie bez wypowiedzenia. Jaki to okres?

Kiedy można zwolnić pracownika na długotrwałym chorobowym?

Ustawodawca przewidział także ochronę pracodawcy w przypadku zbyt długiego przebywania pracownika na zwolnieniach lekarskich. Kiedy z powodu długotrwałej choroby można zwolnić pracownika? Traktuje o tym art. 53 § 1 Kodeksu pracy. To tzw. rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych bez wypowiedzenia. Może mieć miejsce w trzech przypadkach:

gdy niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby trwa dłużej niż 3 miesiące przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy

gdy niezdolność do pracy z powodu choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – przy zatrudnieniu u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową

w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione powyżej, która trwa dłużej niż 1 miesiąc.

Kiedy nie można zwolnić pracownika na chorobowym?

Prawo przewiduje również wyjątki od możliwości zwolnienia pracownika z powodu zbyt długiego przebywania na zwolnieniach lekarskich. Nie można zwolnić w przypadku:

nieobecności pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku,

odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.

Ważne Zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby jest niedozwolone po stawieniu się pracownika w pracy już po wyleczeniu choroby.

Zwolnienie pracownika z powodu długiej choroby

Zwolnienie pracownika z powodu długotrwałej choroby następuje więc w formie jednostronnego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia wypowiedzenia. Jeśli do takiego zwolnienia dojdzie, a w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy pracownik zgłosi powrót do pracy i zrobi to niezwłocznie po ustaniu przyczyn rozwiązania umowy, pracodawca powinien w miarę możliwości ponownie zatrudnić pracownika.

Zwolnienie pracownika na chorobowym - upadłość lub likwidacja pracodawcy

Kolejny wyjątek od zakazu rozwiązywania umowy z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu lekarskim znajduje się w art. 411 § 1 Kodeksu pracy. Chodzi o ogłoszenie upadłości lub likwidację pracodawcy. Nie stosuje się wówczas przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Oznacza to, że jedną z przyczyn zwolnienia pracownika podczas trwającego zwolnienia lekarskiego jest może być upadłość lub likwidacja pracodawcy.