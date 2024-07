Gdy temperatura w pracy przekroczy 28 st. C, pracodawca będzie mieć dodatkowe obowiązki. Cel? Lepsza ochrona pracowników przed skutkami upałów.

Zmiany zapowiedziała wczoraj minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jej resort, we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Państwową Inspekcją Pracy oraz Instytutem Medycyny Pracy, przygotowuje nowe przepisy, które mają uregulować pracę w czasie upałów. O kierunku zmian DGP informował jako pierwszy we wczorajszym wydaniu naszej gazety (patrz: „W upał długo nie popracujemy – DGP nr 147/2024).

– W pierwszej kolejności zabieramy się do zmiany rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – chcemy określić jako obligatoryjne działania, które będzie musiał podjąć pracodawca, żeby w sytuacji, w której temperatura przekracza 28 st. C, pozwolić pracownikom na lepsze funkcjonowanie w bezpiecznych warunkach. To będą mogły być albo rozwiązania technologiczne, takie jak zainstalowanie klimatyzacji, albo jeżeli to nie jest możliwe, (…) takie jak zapewnienie napojów, pomieszczenia chłodzącego, skrócenie czasu pracy czy zorganizowanie przerw. Wszystkie te kwestie będziemy regulować w rozporządzeniu, które już w tej chwili jest w przygotowaniu – przekazała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

O części tych rozwiązań (dodatkowe, płatne przerwy na schłodzenie się, skrócenie godzin pracy, dodatkowe klimatyzowane pomieszczenie, w którym można odpocząć) pisaliśmy już wczoraj. Jak już wskazywaliśmy, z punktu widzenia pracodawców zmiany mogą budzić niepokój. Pojawiają się bowiem pytania o skutki dla organizacji pracy i koszty związane z obowiązkiem dostosowania się do nich.

Zgodnie z zapowiedzią DGP w czasie briefingu szefowa resortu zaprezentowała też przygotowaną przez MRPiPS broszurę pt. „Dobry klimat w pracy”, która zbiera w jednym miejscu przepisy dotyczące wykonywania obowiązków służbowych w warunkach wysokich temperatur. Ma ona ułatwić pracownikom i pracodawcom dostęp do wiedzy w tym temacie.

Zapowiadana nowela rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp to dopiero początek. Modyfikacje mają objąć też inne regulacje, w tym ustawowe. Minister wskazywała niedawno, że zostanie znowelizowany także kodeks pracy.

– Tam, gdzie konieczne będą dodatkowe zmiany ustawowe i legislacyjne, będziemy nad nimi szeroko dyskutować w ramach Rady Dialogu Społecznego – zapewniła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.©℗