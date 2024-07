Europę nawiedza fala upałów, która wywołana jest napływem mas gorącego powietrza znad Afryki. Temperatury, które doprowadziły już do śmierci co najmniej kilkunastu osób, potrafią sięgać ponad 40 stopni Celsjusza.

Włoskie miasta wprowadzają najwyższy stopień alertu

Włochy będą dotknięte upałami cały lipiec. We wtorek w 12 włoskich miastach wprowadzono najwyższy, trzeci stopień alertu z powodu temperatur przekraczających nawet 40 stopni Celsjusza. W środę najpoważniejsze ostrzeżenie ogłoszono dla 13 miast: Rzymu, Ankony, Bolonii, Campobasso, Florencji, Frosinone, Latiny, Perugii, Pescary, Rieti, Palermo, Triestu i Viterbo.

Pożary w Hiszpanii

W Hiszpanii wysokie temperatury i porywisty wiatr sprzyjały wybuchom kilkudziesięciu pożarów, Synoptycy przewidują, że temperatury przekroczą 40 stopni.

Najgorętszy czerwiec w Grecji od 64 lat

Grecja już w czerwcu doświadczyła ekstremalnie wysokich temperatur, przekraczających niekiedy 40 stopni Celsjusza, choć na ogół w tym miesiącu nie są one wyższe niż 30-31 stopni. Był to najgorętszy czerwiec w Grecji od 1960 roku – podało Obserwatorium Narodowe w Atenach.

Obecnie w kraju, zakazano w najgorętszych porach dnia niektórych prac na zewnątrz, np. na budowach. Szczyt upałów ma w tym tygodniu przypaść na środę i czwartek, kiedy słupki termometrów mogą pokazać nawet 43 stopni Celsjusza.

Temperatury we Francji

Według portalu meteorologicznego La Chaine Meteo, temperatury na południu Francji mają w środę sięgać 34 stopni Celsjusza, a w czwartek w niektórych miejscach będą dochodzić nawet do 39 stopni. W kolejnych dniach powinny jednak spaść do 23-24 stopni w ciągu dnia.

Na Węgrzech zamknięto lotnisko

Na Węgrzech do czwartku na terytorium całego państwa obowiązuje trzeci, najwyższy poziom ostrzeżenia przed upałami, ogłoszony jeszcze półtora tygodnia temu. Z powodu wysokich temperatur, dochodzących do 40 stopni Celsjusza, tymczasowo zamknięto m.in. lotnisko w Debreczynie na wschodzie kraju w związku z uszkodzeniem pasa startowego.

Sytuacja w Rumunii i Mołdawii

W stolicach Rumunii i Mołdawii, Bukareszcie i Kiszyniowie, temperatury w tym tygodniu przekroczyły 40 stopni Celsjusza. W Rumunii w ponad połowie kraju wciąż obowiązuje najpoważniejsze ostrzeżenie przed falą upałów, a meteorolodzy ostrzegają przed upałami sięgającymi 42 stopni. Odczuwalna temperatura jest wyższa zwłaszcza w miastach w głębi kraju. Na wybrzeżu termometry pokazują i będą w najbliższych dniach pokazywać kilka stopni mniej.

W Serbii, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie już przez drugi tydzień temperatury oscylują wokół 40 stopni Celsjusza, lecz fala upałów ma zakończyć się w ciągu najbliższych dni.

Stan nadzwyczajny w Macedonii Północnej

Rząd Macedonii Północnej ogłosił w niedzielę wprowadzenie stanu nadzwyczajnego na okres 30 dni; temperatury w tym kraju sięgają 42 stopni. Jak powiadomiła agencja AP, w kraju od początku miesiąca doszło do około 200 pożarów, m.in. na trudno dostępnych obszarach w górach, a premier zapowiedział zwrócenie się o pomoc do partnerów zagranicznych.

Najwyższa w historii Chorwacji temperatura morza

W położonym na wybrzeżu Adriatyku Dubrowniku w Chorwacji odnotowano w poniedziałek najwyższą w historii kraju temperaturę morza - 29,7 stopni Celsjusza. Pobity został tym samym rekord z wyspy Rab, gdzie w 2015 roku temperatura wody morskiej wyniosła 29,5 stopnia. W większości kraju obowiązuje najpoważniejszy z możliwych alert pogodowy, dotyczący wyjątkowo wysokich temperatur. Na początku tygodnia sięgały one 38 stopni Celsjusza.

Ofiary śmiertelne temperatur

W Albanii ponad 40-stopniowe upały doprowadziły do śmierci 72-letniego mężczyzny, który został znaleziony w swoim gospodarstwie, położonym 200 km na południe do stolicy kraju – Tirany. Wysokie temperatury w połączeniu z silnymi wiatrami przyczyniają się również do rozwoju pożarów.

Jak przypomniał portal Euronews, z powodu ekstremalnych upałów cztery osoby zmarły w tym tygodniu we Włoszech, a w poprzednim miesiącu fala gorąca doprowadziła do śmierci sześciu turystów w Grecji.