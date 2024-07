We wtorek i w środę w całym kraju pogoda będzie dynamiczna, z upałami i burzami. Na wschodzie temperatura wyniesie nawet 35 st. C. Burze miejscami będą naprawdę gwałtowne, a deszcz nawalny. W nocy na południowym wschodzie temperatura wyniesie około 20-21 st. C. Najchłodniej będzie na zachodzie i północnym zachodzie, około 14 st. C. - poinformował synoptyk IMGW Michał Folwarski.

Jak informuje IMGW, Europa południowo-zachodnia i północno-wschodnia pozostanie w zasięgu obszarów podwyższonego ciśnienia. Ośrodek niżowy znad Morza Północnego przemieści się nad Skandynawię, oddziałując na Europę Północną i Środkową, w tym Polskę.

Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie strefa niezbyt aktywnego już chłodnego frontu atmosferycznego. Bardzo ciepła i wilgotna masa powietrza zwrotnikowego sukcesywnie będzie wypierana dalej w kierunku wschodnim przez napływające z zachodu łagodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie atmosferyczne będzie rosnąć.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

IMGW o najwyższej temperaturze

We wtorek najwyższa temperatura będzie na wschodzie i południowym wschodzie, nawet do 34-35 st. C, zdecydowanie chłodniej będzie na zachodzie, tam w okolicach 26-27 st. C. Nad samym morzem temperatura w okolicach 24-25 st. C. "Będzie burzowo, miejscami burze będą naprawdę gwałtowne, z silnymi porywami wiatru do 100-110 km/h" - powiedział synoptyk IMGW Michał Folwarski. Deszcz w trakcie burz będzie intensywny i nawalny, z sumami opadów do 55 mm. Możliwe, że spadnie grad. Wiatr poza rejonami burz będzie umiarkowany i porywisty z kierunków południowych.

IMGW o pochmurnej i burzowej nocy

Jak informuje IMGW, w nocy będzie pochmurnie i burzowo, ale głównie we wschodniej części kraju. Na zachodzie deszcz będzie stopniowo zanikał, możliwe są rozpogodzenia. Na wschodzie burze będą intensywne i gwałtowne, z porywami wiatru do 90-100 km/h. Sumy opadów do 40-50 mm. Początkowo możliwy także grad. "To będzie kontynuacja tego, co jeszcze rozwinie się w ciągu następnego dnia" - powiedział Folwarski. Temperatura do 21 st. C na wschodzie i południowym wschodzie, chłodniej na zachodzie kraju, do około 15-16 st. C. Wiatr poza rejonami burzowymi będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

IMGW o najwyższej i najniższej temperaturze w środę

"W środę upał utrzyma się na wschodzie kraju, miejscami możliwa będzie temperatura w okolicach 30 st. C" - poinformował PAP synoptyk IMGW Michał Folwarski. Najchłodniej będzie na północnym zachodzie, około 25-26 st. C, nad samym morzem temperatura wyniesie 20-21 st. C. Miejscami możliwy silniejszy wiatr, na północy kraju będzie on porywisty, głownie zachodni i północno-zachodni. Na północy i południowym wschodzie opady deszczu będą słabe. Na południu i w rejonach podgórskich pojawi się intensywny deszcz, z opadami do 30 mm i burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwe, że spadnie grad.

IMGW o środowej nocy

W nocy na południowym wschodzie temperatura wyniesie około 20-21 st. C. Najchłodniej będzie na zachodzie i północnym zachodzie, około 14 st. C. Na południu i wschodzie kraju możliwe większe zachmurzenie i deszcz z opadami do 15 mm, miejscami mogą pojawić się burze z porywami wiatru do około 70 km/h. Wiatr poza rejonami burzowymi słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych.