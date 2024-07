Rozwiązanie uprawniające inspektora pracy do przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę ma dotyczyć wszystkich zatrudnionych. Zawężenie go do pracowników platformowych tylko częściowo rozwiązałoby problem nadużywania umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu - uważa Marcin Stanecki główny inspektor pracy.

Czy planowane nakazy zamiany śmieciówek w umowy o pracę mają dotyczyć tylko pracowników zatrudnionych za pośrednictwem platformy (chodzi o dyrektywę platformową), czy wszystkich?

Rozwiązanie uprawniające inspektora pracy do przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę ma dotyczyć wszystkich zatrudnionych. Zawężenie go do pracowników platformowych tylko częściowo rozwiązałoby problem nadużywania umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu.

Jakie mniej więcej pozycje mają figurować na checkliście, której weryfikacja będzie podstawą wydania decyzji administracyjnej, tj. nakazu zamiany na umowę o pracę? Proszę podać kilka przykładów.

Jest zbyt wcześnie, by podawać szczegóły kryteriów, jakie będą badane w celu weryfikacji rodzaju stosunku zatrudnienia osoby wykonującej pracę. Nie może ich być zbyt wiele, muszą być czytelne i dawać jednoznaczne odpowiedzi. Każda osoba, z inspektorem pracy włącznie, powinna łatwo uzyskać odpowiedź, czy ma do czynienia ze stosunkiem pracy, czy nie. Z pewnością wśród kryteriów pozwalających na dokonanie takiej oceny powinny się znaleźć te związane z podporządkowaniem, miejscem i czasem wykonywania pracy.

Czy decyzje w sprawie nakazów będą natychmiastowo wykonalne? Czy pracodawca będzie mógł się odwołać, a jeśli tak, to do jakiego sądu (pracy czy administracyjnego)?

Decyzja inspektora o przekształceniu umowy cywilnoprawnej w stosunek pracy na pewno nie będzie jednoinstancyjna. Będzie można ją zaskarżyć, a ostateczne rozstrzygnięcie wyda sąd, ale jeszcze nie wiadomo jaki. Przy tworzeniu ostatecznej wersji projektu należy uwzględnić kwestie: zróżnicowania postępowań przed sądami administracyjnymi i cywilnymi sądami pracy, dostępności do nich, ich sieci czy kosztów postępowania. Nie jest też jeszcze ostatecznie przesądzone, czy decyzje w sprawie nakazów będą objęte rygorem natychmiastowej wykonalności. ©℗