Od października rusza program „Aktywny rodzic”. Jednym z jego elementów jest projekt „Aktywnie w żłobku”, który zakłada dofinansowanie 1500 zł do czesnego w żłobku dla dzieci rodziców aktywnych zawodowo. Nie wszyscy jednak otrzymają pieniądze.

"Aktywnie w żłobku" - dla kogo

1500 zł dofinansowania z programu „Aktywnie w żłobku" będzie ono przysługiwało rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Otrzymają je rodzice dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego albo objęcie dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. Rodzice muszą być aktywni zawodowo.

Świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia 3 roku życia albo 4 roku życia w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Świadczenie "Aktywnie w żłobku" przysługuje pod warunkiem, że miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie przekracza 120 proc. średniego miesięcznego kosztu opieki nad dzieckiem. Średni koszt definiuje się jako wydatki ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie opieki jednemu dziecku w takich placówkach. W sytuacji, gdy dziecko jest w naprzemiennej opiece rozwiedzionych lub żyjących w separacji rodziców, świadczenie dzieli się po połowie na każdego z rodziców.

Aktywnie w żłobku - limity opłat

Z danych przekazanych portalowi gazetaprawna.pl przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że

wysokość wydatków rocznych ponoszonych przez jst na dziennych opiekunów zatrudnianych przez te jednostki wynosi 6 733 466,00 zł

Wysokość wydatków rocznych ponoszonych przez jst na kluby dziecięce prowadzone przez te jednostki wynosi 45 219 064,00 zł

Wysokość wydatków rocznych ponoszonych przez jst na żłobki prowadzone przez te jednostki wynosi 1 530 650 074,00 zł

Liczba dzieci objętych tymi formami opieki wynosi odpowiednio:

505

3 140

77 252

Oznacza to, że średni, miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach wynosi:

Dzienny opiekun - 1 111 zł

Klub dziecięcy – 1200 zł

Żłobek - 1 651

Świadczenie „Aktywnie w żłobku” będzie więc przysługiwało, jeśli miesięczna opłata za opiekę nad dzieckiem będzie wynosiła nie więcej niż:

Dzienny opiekun – 1333 zł

Klub dziecięcy – 1440 zł

Żłobek - 1 981 zł

Co ważne, zapis ten stosuje się także w przypadku, gdy rodzicom zostało już przyznane świadczenie. Oznacza to, że świadczenie przysługuje o ile kwoty opłat za opiekę nad dzieckiem nie przekroczą stawek, które rodzic ten zobowiązany byłby ponosić, gdyby nie zostało mu przyznane prawo do świadczenia „aktywnie w żłobku”