Do 30 września 2024 roku ważne są dotychczasowe orzeczenia o niepełnosprawności oraz karty parkingowe. W związku ze spodziewanymi zatorami przy wydawaniu nowych, ministerstwo wprowadza mechanizm, który ma pozwolić ich uniknąć. Będzie on również dotyczył kart parkingowych.

Zgodnie z art. 23 zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności orzeczenia o niepełnosprawności miały być ważne do:

• 31 grudnia 2023 roku dla orzeczeń, których ważność pierwotnie wygasła do 31 grudnia 2020 roku,

• 31 marca 2024 roku dla orzeczeń, których ważność pierwotnie wygasła w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

• 30 września 2024 roku dla orzeczeń, których ważność pierwotnie wygasła w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 5 sierpnia 2023 roku.

Rząd wprowadził jednak zmianę, która dotyczyła wydłużenia ważności orzeczeń wraz z kartami parkingowymi do 30 września 2024.

Teraz, rząd przedłuży automatycznie ważność orzeczeń o niepełnosprawności i ważność kart parkingowych do pół roku, jeśli niepełnosprawny złoży wniosek o wydanie orzeczenia w czasie, kiedy stare jest jeszcze ważne (czyli do 30 września).