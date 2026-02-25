ODPOWIEDŹ: Trzynastkę za 2025 r. należy wypłacić najpóźniej do 31 marca 2026 r., w terminie przyjętym u danego pracodawcy, mieszczącym się w I kw. Pracownik przechodzący na emeryturę 6 marca 2026 r. nabędzie również prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2026 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, bez konieczności spełnienia warunku sześciomiesięcznego stażu w tym roku. W tym przypadku świadczenie trzeba będzie wypłacić mu do końca I kw. 2027 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (dalej: u.d.w.r.) dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłaca się z wyodrębnionych na ten cel środków na wynagrodzenia nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który świadczenie przysługuje. Ustawa przewiduje tylko jeden wyjątek od tej zasady. Zgodnie z art. 5 ust. 3 u.d.w.r. w przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z likwidacją pracodawcy wynagrodzenie roczne wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. W analizowanym stanie faktycznym stosunek pracy ustaje wskutek przejścia pracownika na emeryturę, a nie w związku z likwidacją pracodawcy, dlatego nie ma podstaw do wcześniejszej wypłaty świadczenia. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r. musi być wypłacone nie później niż do końca marca 2026 r. Pracownik nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego również za 2026 r., mimo że jego zatrudnienie zakończy się 6 marca. Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 u.d.w.r. prawo do trzynastki w pełnej wysokości przysługuje po przepracowaniu całego roku kalendarzowego, natomiast w przypadku nieprzepracowania pełnego roku – w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem wykonywania pracy przez co najmniej sześć miesięcy w danym roku.

Wyjątki od zasady

Jednak art. 2 ust. 3 u.d.w.r. wprowadza katalog sytuacji, w których wymóg przepracowania co najmniej sześciu miesięcy nie ma zastosowania. Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 lit. a u.d.w.r. przepracowanie minimum sześciu miesięcy nie jest wymagane w razie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. W konsekwencji pracownik przechodzący na emeryturę 6 marca 2026 r. nabędzie prawo do trzynastki za 2026 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, bez konieczności spełnienia warunku sześciomiesięcznego stażu w tym roku.

Należy pamiętać, że pojęcie przepracowania w rozumieniu ustawy nie oznacza wyłącznie pozostawania w stosunku pracy, lecz faktyczne świadczenie pracy.

Ważne Przy ustalaniu prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie uwzględnia się okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy, z wyjątkiem urlopu wypoczynkowego, który jest traktowany na równi z wykonywaniem pracy. Aby więc powstała realna podstawa do obliczenia trzynastki za 2026 r., pracownik w okresie od 1 stycznia do 6 marca 2026 r. powinien uzyskać wynagrodzenie za co najmniej jeden dzień faktycznie przepracowany albo za jeden dzień urlopu wypoczynkowego. ©℗