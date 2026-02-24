Wojewoda zaskarżył uchwałę rady miasta dotyczącą statutu miejskiego domu kultury (MDK). Jego zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim kwestii sposobu powoływania dyrektora MDK. W statucie zapisano, że dyrektora MDK powołuje i odwołuje prezydent miasta w trybie przewidzianym w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Przepis został uznany przez wojewodę za naruszający przepisy ustawowe, ponieważ nie określał szczegółowo sposobu powoływania organu zarządzającego, którym w samorządowej instytucji kultury jest dyrektor. Wojewoda stwierdził, że regulacja statutowa jest niewystarczająca i nie zapewnia poprawnej realizacji delegacji ustawowej w zakresie sposobu powoływania organów zarządzających MDK. Uwagi dotyczyły też powoływania rady programowej, organu doradczego dyrektora. Statut przewidywał, że rada miała liczyć od trzech do pięciu osób wyłanianych spośród pracowników MDK, zaś jej sposób działania miał określić dyrektor w regulaminie.

Rozpoznający sprawę w I instancji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi nie uznał jej za zasadną i oddalił skargę w całości. Wojewoda skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną. Ta także została oddalona.

Nie trzeba wskazywać warunków powołania

W uzasadnieniu NSA wskazał, że ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowi w art. 13 ust. 1, że instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora, a zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 3 statut instytucji ma określać organy zarządzające i doradcze tejże instytucji oraz sposób ich powoływania. Przepisy te zawierają więc tylko upoważnienie do określenia sposobu powoływania organów zarządzających i doradczych. Nie wymagają natomiast szczegółowego i dokładnego określenia trybu powoływania tych organów.

– Nie można uznać, że narusza ustawę brak ujęcia w statucie sposobu wyłaniania kandydata na stanowisko związane z zarządzaniem instytucją kultury oraz brak elementów definiujących stosunek zatrudnienia. Ustawa nie wprowadza obowiązku ścisłego wskazywania warunków, na jakich opierać ma się rekrutacja osób do organu zarządzającego instytucją kultury, czy też istotnych elementów, na jakich oparty ma być stosunek zatrudnienia.

Zresztą warto podkreślić, że w akcie o charakterze organizacyjnym nie należy formułować zakresu działania danej instytucji całościowo, bo nie zawsze jest możliwe objęcie jednoznaczną normą wszystkich rodzajów działań, czynności czy stanów faktycznych. Niezależnie od tego trzeba pamiętać, że tryb konkursowy powołania dyrektora określa art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a tryb pozakonkursowy uregulowano w art. 15 tej ustawy. Tak więc nie można mówić o sprzeczności statutu z ustawą czy niezgodności jego przepisów z zasadami prawidłowej legislacji – powiedziała sędzia Małgorzata Masternak-Kubiak. ©℗

