ODPOWIEDŹ: Zgodnie z art. 2373 par. 2 k.p. pracodawca musi zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.

Zasady wynikają z przepisów

Szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania powyższych szkoleń zostały określone w przepisach rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: r.s.b.h.p.). W myśl par. 6 r.s.b.h.p., szkolenia z dziedziny bhp prowadzone są jako szkolenia wstępne i szkolenia okresowe. Szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, powinno się odbyć przed dopuszczeniem pracownika do pracy, natomiast częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracodawca ustala po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami – respektując zarazem wytyczne wynikające z par. 15 ust. 1 i 2 r.s.b.h.p. Oznacza to, że szkolenia okresowe powinny się odbywać nie rzadziej niż:

co roku dla stanowisk, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne,

co 3 lata dla stanowisk robotniczych,

co 5 lat dla stanowisk kierowniczych, inżynieryjno-technicznych, pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby, a także pozostałych stanowisk, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp,

co 6 lat dla stanowisk administracyjno-biurowych.

Ważne Należy podkreślić, że pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy przez osobę zatrudnioną na stanowisku kierowniczym lub 12 miesięcy w przypadku pozostałych pracowników.

Uproszczenie reguł w sprawie szkoleń

Szkolenia okresowe nie są jednak wymagane w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka zawodowego, o której mowa w art. 226 pkt 1 k.p., będzie wynikało, że jest to konieczne.

Trzeba jednak zauważyć, że zgodnie z art. 6731 par. 3 3 k.p., w przypadku wykonywania przez pracownika pracy zdalnej powyższa zasada nie ma zastosowania.

Zwolnienie ze szkoleń

Zgodnie z par. 15 ust. 5 r.s.b.h.p., ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która:

przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego,

odbyła w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy w danym miejscu pracy szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z par. 17 r.s.b.h.p., ukończenie w okresie, o którym mowa w par. 15 szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymaganego dla określonego stanowiska pracy – uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.

Ważne Mając na uwadze powyższe, pracownik, który przechodzi do innego zakładu pracy, nawet jeśli osobą zarządzającą jest ta sama osoba, powinien odbyć szkolenie wstępne w dziedzinie bhp. Może natomiast być zwolniony z pierwszego szkolenia okresowego, jeśli zaświadczenie z poprzedniego zakładu pracy będzie wciąż ważne. ©℗