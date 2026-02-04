Biały Dom zaaprobował pośmiertne przyznanie Medalu Honoru, najwyższego odznaczenia wojskowego USA, sierż. Michaelowi Ollisowi, który uratował w 2013 r. w Afganistanie polskiego kpt. Karola Cierpicę, zasłaniając go własnym ciałem.

Kosiniak-Kamysz skomentował uhonorowanie medalem Ollisa

Kosiniak-Kamysz napisał w środę na platformie X, że sierż. Ollis, który pośmiertnie otrzyma Medal Honoru za niezwykłe bohaterstwo i poświęcenie, w 2013 roku w Afganistanie „oddał życie, osłaniając ciałem naszego kpt. Karola Cierpicę podczas ataku terrorystycznego”. „Ta historia to symbol nierozerwalnej więzi, która łączy Polskę i Stany Zjednoczone” - podkreślił szef MON.

Dodał, że oba narody „służą ramię w ramię, broniąc wspólnych wartości, wolności i demokracji”. „Bohaterstwo sierżanta Ollisa przypomina, że sojusz polsko-amerykański to nie tylko słowa, ale przede wszystkim gotowość do najwyższych poświęceń. Cześć Jego pamięci!” - napisał wicepremier.

Sierżant Ollis został uhonorowany również polskimi odznaczeniami

Sztab Generalny WP we wpisie poświęconym sierż. Ollisowi przypomniał, że zginął on w wieku 24 lat 28 sierpnia 2013 r. podczas ataku rebeliantów na bazę w Ghazni w Afganistanie. Osłonił własnym ciałem rannego kpt. Cierpicę. Ollis zmarł na miejscu, gdy „samobójczy zamachowiec zdetonował przed nimi ładunek wybuchowy”. W 2013 r. Amerykanin został uhonorowany Złotym Medalem Wojska Polskiego oraz Gwiazdą Afganistanu.

Pochodzący z nowojorskiego okręgu Staten Island Michael Ollis był żołnierzem 10 Dywizji Górskiej Armii Stanów Zjednoczonych. W 2013 r. był na swojej trzeciej misji bojowej w Afganistanie. Karol Cierpica, chcąc upamiętnić Michaela Ollisa, nazwał syna imieniem Michał. W ubiegłym roku w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Ollisowi, jest on też patronem oddziałów przygotowania wojskowego w tym liceum.

Informując o zaaprobowaniu przez Biały Dom pośmiertnego przyznania sierż. Ollisowi Medalu Honoru, kongresmenka z Nowego Jorku Nicole Malliotakis napisała w portalu społecznościowym, że poświęcił on życie, aby „uratować sojuszniczego żołnierza, a jego odwaga, bezinteresowność i poświęcenie stanowią najlepszy przykład wartości amerykańskiego narodu”.

Dziękując prezydentowi USA za uhonorowanie ich syna, rodzina Michaela Ollisa oświadczyła, że świadomość, iż jego życie, jego dziedzictwo i ostatni akt odwagi nie zostały zapomniane, wywołuje „ogromną dumę i wieczną wdzięczność”.

Medal Honoru, koto może dostać?

Obecne kryteria przyznawania Medalu Honoru zostały ustalone w 1963 r. w czasie wojny wietnamskiej. Zgodnie z nimi, medal może zostać przyznany za działania podjęte przeciwko wrogowi Stanów Zjednoczonych podczas operacji wojskowych związanych z konfliktem z wrogimi siłami zagranicznymi lub podczas służby u boku sojuszniczych sił zagranicznych, zaangażowanych w konflikt zbrojny, w którym USA nie są stroną wojującą.

Przyznanie medalu wiąże się z rygorystycznym procesem weryfikacyjnym. Każda rekomendacja wymaga szczegółowych raportów dotyczących samego czynu i warunków panujących na polu walki, co najmniej dwóch złożonych pod przysięgą zeznań naocznych świadków oraz dodatkowych dowodów potwierdzających. Rekomendacje muszą zostać zatwierdzone przez całą strukturę dowodzenia wojskowego, zanim trafią do prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych.