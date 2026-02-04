Przypomniał, że to kolejna operacja deportacyjna Straży Granicznej.

„W 2025 r. Straż Graniczna przymusowo, drogą lotniczą, wydaliła do państw trzecich blisko 900 cudzoziemców. Zero tolerancji dla łamiących prawo” – napisał szef resortu.

SG podała, że operację powrotową przeprowadziła we wtorek we współpracy z 33 Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu z wykorzystaniem samolotu wojskowego.

Wcześniej 25 obywatelom Pakistanu wydano decyzje administracyjne o zobowiązaniu do powrotu podlegające przymusowemu wykonaniu – podała SG na X. Operację zrealizowali funkcjonariusze z pionu zabezpieczenia, a zaplanował i zorganizował zarząd ds. cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej – wynika z wpisu.

SG podkreśliła, że organizacja operacji powrotowych jest złożonym i wieloetapowym procesem wymagającym ścisłej współpracy wielu służb i instytucji.

„Stanowi ona jednocześnie jeden z najskuteczniejszych instrumentów przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a także ważny element systemu zniechęcającego do nadużywania procedur migracyjnych” – podkreśliła SG we wpisie.