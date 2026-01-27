Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji emeryta-rencisty. W załączniku do tej regulacji została opublikowana propozycja nowego wzoru tego dokumentu. Legitymacja będzie miała jak dotychczas formę plastikowej spersonalizowanej karty, zmieni się jednak szata graficzna z koloru zielonego na szary, ale co najważniejsze, będzie posiadała dodatkowe zabezpieczenia. Z jednej strony będzie zawierać elementy zabezpieczające przed podrobieniem i sfałszowaniem, a z drugiej - skrót „LER” pisany alfabetem Braille’a. Na legitymacji – tak jak dotychczas – będą umieszczone dane identyfikacyjne seniora, takie jak imię, nazwisko oraz numer PESEL. Dokument będzie też zawierał numer legitymacji, rodzaj świadczenia oraz termin ważności.

Jak tłumaczy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), opracowanie nowego wzoru dokumentu wynika z konieczności spełnienia wymagań w zakresie zabezpieczeń przed fałszerstwami. Legitymacja emeryta-rencisty zalicza się do trzeciej kategorii dokumentów publicznych, czyli takich, które mają wpływ na bezpieczeństwo państwa, obrotu gospodarczego i prawnego. Zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych dokumenty publiczne kategorii trzeciej, które nie spełniają wymagań co do minimalnych zabezpieczeń, mogą być wydawane nie dłużej niż przez okres siedmiu lat od dnia wejścia w życie powyższej regulacji, tj. do 12 lipca 2026 r.

Nowe legitymacje wkrótce, stare nadal ważne

ZUS zacznie wydawać nowe legitymacje po wejściu w życie rozporządzenia, co ma nastąpić 14 dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Co ważne, seniorzy nie muszą dokonywać wymiany już posiadanych dokumentów, bowiem zachowają one ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Natomiast ZUS po 12 lipca br. już nie będzie mógł korzystać ze starych blankietów.

Ostatnia zmiana szaty graficznej legitymacji emeryta-rencisty miała miejsce w roku 2017 – wtedy została dostosowana do potrzeb osób niewidomych poprzez zastosowanie alfabetu Braille’a. Dokument ułatwia identyfikację seniorów, stanowi potwierdzenie posiadania statusu emeryta lub rencisty i objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. ZUS wydaje ten dokument z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku.

Posiadacze legitymacji mogą liczyć na szereg benefitów, co może skłaniać do prób fałszowania tego dokumentu. W wielu aptekach i domach wczasowych dla emerytów oferowane są specjalne zniżki. Legitymacja służy także do potwierdzenia statusu emeryta podczas korzystania z komunikacji miejskiej oraz podróży PKP. Seniorzy są bowiem uprawnieni do korzystania z ulg w przejazdach środkami transportu we wszystkich miastach oraz zniżek na bilety kolejowe. Każdy emeryt posiadający legitymację ZUS może posługiwać się nią także w wersji elektronicznej, ponieważ od 2023 roku jest dostępna w aplikacji mObywatel.

Etap legislacyjny

Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji społecznych