Fundamentem zmian jest dwuetapowość kontroli, w której inspektor terenowy w pierwszej kolejności wydaje polecenie naprawcze, dając stronom szansę na dobrowolną korektę modelu współpracy.
Kluczową zmianą jest też powiązanie decyzji z linią orzeczniczą Sądu Najwyższego oraz wprowadzenie instytucji indywidualnych interpretacji prawa pracy na wzór mechanizmów skarbowych. Rozwiązanie to ma gwarantować firmom ochronę przed kwestionowaniem form zatrudnienia w przyszłości.
Nowe przepisy odrzucają zasadę wsteczności, a sporna decyzja będzie zawieszona do prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd pracy w ramach nowej, przyspieszonej ścieżki procesowej.
