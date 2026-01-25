Zmianę pracy w 2026 r. planuje 9,9 proc. dorosłych Polaków – wynika z nowego badania CBOS na zlecenie DGP. Najczęściej wskazywane powody? Wśród osób, które chcą zmienić pracodawcę, 35 proc. mówi o chęci rozwoju zawodowego. Na wyższe zarobki liczy 31,3 proc. planujących zmianę pracy. Zła sytuacja u dotychczasowego pracodawcy miała 20,6 proc. wskazań. Spośród planujących zmianę pracy najczęściej chęć rozwoju zawodowego jako przyczynę tej decyzji wskazują osoby w wieku 18–24 lata.

Nadzieja na lepsze zarobki w nowym miejscu pracy jako przyczyna zmiany pracy w 2026 r. najczęściej była wskazywana przez osoby w wieku 35–44 lat – 45 proc. Pod względem kryterium miejsca zamieszkania na wyższe zarobki przy zmianie pracy liczą mieszkańcy z największych miast (500 tys. i więcej mieszkańców). Również ci, którzy planują zmianę pracy z uwagi na chęć rozwoju zawodowego, najczęściej pochodzili z największych miast.

Rynek pracy złapał zadyszkę

Realizacja nadziei badanych na wyższą pensję u nowego pracodawcy w 2026 r. może być trudna. Powód? Rynek złapał zadyszkę: popyt na pracę spada, co hamuje możliwości wynagrodzeń. W końcu grudnia w portalach rekrutacyjnych było ok. 190 nowych ofert pracy. To o ok. 6 proc. mniej rok wcześniej.

„Mimo wyraźnego zaskoczenia w grudniu nadal jesteśmy zdania, że dynamika płac w 2026 r. mocno wciśnie hamulec. Wszelkie miękkie dane dotyczące presji płacowej i prognozowanych przez pracodawców podwyżek wskazują na kontynuację trendu spadkowego płac. Co więcej, popyt na pracę systematycznie słabnie i obecnie znajduje się na niskich poziomach z 2017 r. Te czynniki powinny się przełożyć na wyhamowanie tempa wzrostu płac poniżej 6 proc. w 2026 r.” – oceniają ekonomiści Banku Pekao.

Według GUS przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu było o 8,6 proc. wyższe niż rok wcześniej. Dane okazały się zaskoczeniem dla analityków, którzy spodziewali się dynamiki nieprzekraczającej 7 proc. Ekonomiści wskazują, że grudniowy wynik może być w dużej mierze efektem wypłaty premii rocznych i świątecznych.

Ekonomiści BNP Paribas wskazują, że w tym roku „nie będziemy mieli do czynienia z rynkiem pracownika i boomem, jeśli chodzi o liczbę ofert pracy”. Po części odzwierciedlają to wyniki naszego badania.

Nie brak zadowolonych

Wśród respondentów, którzy nie planują zmiany pracy w tym roku, więcej niż co dziesiąty ankietowany, który nie planuje zmiany pracy, nie widzi takiej możliwości. Badanie CBOS pokazało, że zmiany pracy nie planuje 49 proc. respondentów. Duża grupa – niemal 40 proc. ankietowanych – odpowiedziała, że pytanie o zmianę pracy jej nie dotyczy. To sytuacja emerytów i innych osób poza rynkiem pracy. Najczęstsze wyjaśnienie braku zamiaru zmiany pracy? Zadowolenie z tej, którą mają. Tak odpowiedziało 66 proc. niezainteresowanych nowym pracodawcą (to równocześnie 49 proc. całej próby ankietowanych).

Wśród mężczyzn pracę chce zmienić 12 proc., a 60 proc. nie ma takich planów. Wśród kobiet zmianę pracy planuje 7,8 proc. Odpowiedzi przeciwnej udzieliło 39,1 proc. respondentek w badaniu.

„Uważamy, że przy tempie wzrostu gospodarczego oscylującym w zakresie 3,5–4 proc. w 2026 r. popyt na pracę powinien w kolejnych miesiącach nieco przybrać na sile, co z kolei powinno się przełożyć pozytywnie na dane o zatrudnieniu. Nie uważamy jednak, że będziemy mieli do czynienia z rynkiem pracownika i boomem, jeśli chodzi o liczbę ofert pracy” – czytamy w raporcie BNP Paribas. Analitycy powołują się na badania ankietowe wśród przedsiębiorstw: „W sektorze przemysłowym w praktycznie wszystkich działach odsetek firm zgłaszających niedobór pracowników jako barierę dla działalności jest obecnie wyraźnie niższy niż średnio w latach 2015-2023” – zaznaczają.

„W 2025 r. dominowała stagnacja poziomu zatrudnienia w warunkach z jednej strony ograniczonego popytu na pracę i sporej ostrożności firm w zakresie zwiększania etatów, ale z drugiej strony braku sygnałów redukcji zatrudnienia i ryzyka wzrostu bezrobocia. Taka sytuacja powinna się utrzymać także w 2026 r. przy stabilizowaniu się aktywności gospodarczej, nadal umiarkowanym tempie wzrostu PKB i utrzymujących się strukturalnych ograniczeniach podaży pracy. Na taki scenariusz wskazywały także długookresowe prognozy firm” – prognozują ekonomiści Banku Ochrony Środowiska. ©℗