Planowana nowelizacja upraszcza zasady ubiegania się o zasiłek opiekuńczy. Nowe przepisy pozwolą na składanie elektronicznych wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

„To ważne ułatwienie dla pracowników i pracodawców. Projekt realizuje działania deregulacyjne rządu” – podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), które jest autorem projektu.

Dziś sposób przekazywania wniosków o zasiłek opiekuńczy jest uciążliwy dla płatników składek. Część dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można przesłać elektronicznie (np. Z-3), a część wyłącznie papierowo (np. Z-15A), co powoduje zbędne formalności i opóźnienia.

Dokładnie wygląda to tak, że dokumenty, które zwykle przekazywane są przez płatników jako komplet stanowiący podstawę do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego muszą być przesyłane oddzielnie. Zaświadczenie płatnika składek (Z-3) może być przekazane w formie elektronicznej przez PUE ZUS, natomiast wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A) pracownika złożony za pośrednictwem pracodawcy musi być złożony w oryginale (w formie papierowej) do ZUS, czyli bezpośrednio w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wysłany w formie przesyłki listownej.

Ponadto, gdy płatnicy składek zgłaszają powyżej 20 ubezpieczonych (tzw. duży płatnik) ubezpieczeni nie mogą przekazywać do nich wniosków o zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej za pośrednictwem wewnętrznych systemów funkcjonujących u tych płatników (np. za pomocą poczty elektronicznej), tylko papierowo z własnoręcznym podpisem. Obowiązujące przepisy nie przewidują, aby wniosek o zasiłek opiekuńczy można złożyć drogą elektroniczną w formie skanu, ponieważ dokument ten nie jest dokumentem oryginalnym. Tymczasem obowiązek przekazywania wniosków w formie papierowej jest postrzegany przez osoby ubezpieczone oraz płatników składek jako przestarzały.

Nowe rozwiązanie likwiduje problem tzw. podwójnej ścieżki. Ponadto płatnicy zasiłków będą mogli je wypłacać na podstawie dokumentu złożonego w postaci elektronicznej – wystarczy np. skan wniosku Z-15A.

„Dzięki zmianom, dokumenty stanowiące podstawę do wypłaty zasiłku będzie można przekazać szybciej i w jednym, spójnym procesie. Rozwiązania planowane w projekcie są korzystne dla płatników składek, biur rachunkowych składających do ZUS dokumenty oraz ubezpieczonych. Konieczne jest wprowadzenie elektronizacji w tym zakresie, gdyż obecny tryb jest postrzegany jako nieprzystający do obecnej rzeczywistości i nieefektywny” – wyjaśnia MRPiPS.

Nowe przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.