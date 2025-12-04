Ile zarabia górnik w Polsce w 2025 roku? Przegląd wynagrodzeń w górnictwie

Górnictwo w Polsce od lat należy do sektorów zapewniających jedne z najwyższych wynagrodzeń w kraju. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z sierpnia 2025 roku pokazują, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze „Górnictwo i wydobywanie” wyniosło 12 002 zł, co stanowi około 40% więcej niż średnia krajowa w gospodarce, która wynosi 8 769 zł.

Jeśli spojrzeć na medianę, czyli wartość lepiej oddającą typowe zarobki, przeciętny górnik zarabiał około 11 000 zł brutto, co po odliczeniu podatków i składek daje około 7 900 zł netto. Kwoty te obejmują zarówno pracowników dołowych, jak i powierzchniowych, choć należy zaznaczyć, że różnice między nimi mogą być znaczące.

W porównaniu z rokiem 2024 odnotowano wzrost wynagrodzeń: w sierpniu 2024 roku przeciętne wynagrodzenie w górnictwie wynosiło 11 683 zł brutto, co oznacza wzrost o ponad 300 zł w ciągu roku. W szczególności w kategorii wydobywania węgla kamiennego i brunatnego średnia pensja w sierpniu 2025 roku osiągnęła poziom 12 241 zł, w porównaniu do 11 874 zł przed rokiem.

Dla porównania, średnia płaca w całym przemyśle wyniosła w sierpniu 2025 roku 8 625 zł, a w całej gospodarce 8 769 zł. Wynika z tego jednoznacznie, że górnicy zarabiają znacznie powyżej przeciętnej, co czyni sektor bardzo atrakcyjnym pod względem finansowym.

Dodatki i nagrody które znacząco podnoszą wynagrodzenie górnika w 2025 r.

Podstawowa pensja to tylko początek – rzeczywiste wynagrodzenie górnika w 2025 roku może przekroczyć 15 000 zł brutto miesięcznie, gdy uwzględnimy wszystkie dodatki i świadczenia. Specyfika zawodu sprawia, że górnictwo jest jedną z najlepiej opłacanych branż w Polsce – same dodatki potrafią zwiększyć dochód nawet o 20–50%.

Najważniejszym elementem wynagrodzenia jest dodatek za pracę pod ziemią, wynoszący zazwyczaj 10–20% stawki zasadniczej (około 1000–2000 zł miesięcznie), rekompensujący narażenie na trudne i szkodliwe warunki. Do tego dochodzą premie zadaniowe, powiązane z wydobyciem, które mogą wynieść 2000–3000 zł, motywując do zwiększonej wydajności. Kolejny składnik to dodatek za szkodliwość, obejmujący np. pył i hałas, zwykle w wysokości 500–1000 zł.

Nie można zapomnieć o nagrodzie barbórkowej, wypłacanej co roku 4 grudnia – równa miesięcznej pensji, średnio 10 000–12 000 zł brutto, co podnosi roczny dochód o około 10%.

Dodatkowo pracownicy mogą liczyć na czternastą pensję, czyli pełną stawkę miesięczną (około 11 000 zł), wypłacaną w zależności od wyników finansowych kopalni. Do tego dochodzi nagroda roczna, zależna od kondycji spółki, sięgająca 5000–8000 zł. Nie można też zapominać o deputacie węglowym, czyli ekwiwalencie za 8 ton węgla, który pracownicy otrzymują w gotówce lub bonach – jego wartość roczna to około 16 000–18 000 zł.

Podsumowując, górnik, którego mediana miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego to 11 000 zł brutto, po uwzględnieniu regularnych premii i dodatków realnie osiąga 10 000–12 000 zł netto miesięcznie, a do tego dochodzą bogate świadczenia roczne.

Barbórka 2025 – nagrody dla górników różnią się w zależności od spółki. Ile dostanie górnik

Barbórka, obchodzona co roku 4 grudnia, to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu górników. Oprócz tradycyjnych uroczystości, kluczowym elementem dnia jest wypłata nagrody barbórkowej, która w wielu spółkach stanowi istotną część wynagrodzenia. To właśnie w tym miesiącu odnotowuje się najwyższe wynagrodzenia.

Wysokość nagrody zwykle odpowiada miesięcznej pensji pracownika, choć szczegółowe zasady jej naliczania zależą od wewnętrznych regulacji spółki oraz obowiązujących porozumień płacowych.

Polska Grupa Górnicza (PGG) potwierdziła wypłatę nagród barbórkowych w wysokości zbliżonej do przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 12 tys. zł brutto. Decyzja spółki jest zgodna z wcześniejszymi ustaleniami płacowymi – podają media. Grupa PGG poinformowała również, że w tym roku pracownicy mogą liczyć nie tylko na nagrodę barbórkową, ale także na dodatkową czternastą pensję.

Podobnie sytuacja wygląda w KGHM. Pracownicy zatrudnieni co najmniej 12 miesięcy mogą liczyć na nagrodę równą miesięcznej pensji, naliczaną według zasad obowiązujących przy wynagrodzeniu urlopowym. Osoby z krótszym stażem otrzymają natomiast proporcjonalną część nagrody.

Dla porównania, w grudniu 2024 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze górnictwa i wydobywania sięgnęło 20 783 zł, a w przypadku wydobywania węgla kamiennego i brunatnego aż 23 730 zł. Tak wysoki poziom płac w tym miesiącu podkreśla dodatkowe korzyści finansowe związane z pracą w sektorze górnictwa.

Inaczej przedstawia się sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Ze względu na trudną sytuację finansową spółki, zarząd zdecydował, że górnicy otrzymają jedynie 30% standardowej nagrody barbórkowej. Jak tłumaczy zarząd, decyzja ta jest konieczna, aby zachować płynność finansową przedsiębiorstwa, choć wzbudza kontrowersje wśród pracowników. „Kiedy słyszymy, że dostaniemy tylko 30%, czujemy się pozbawieni pozostałych 70% należnej nam kwoty” – tłumaczą przedstawiciele protestujących.

Jastrzębska Spółka Węglowa, największy producent węgla koksowego w Europie, kluczowego surowca do produkcji stali, zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Na sytuację spółki wpływają m.in. niestabilne rynki światowe, rosnąca konkurencja z importu z Azji, niekorzystne kursy walutowe oraz spadek cen węgla koksowego i koksu.

W III kwartale 2025 roku Grupa JSW osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 2,3 mld zł, jednak wynik brutto ze sprzedaży zamknął się stratą 524 mln zł. EBITDA bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych wyniosła -485 mln zł, a strata netto spółki osiągnęła poziom 794 mln zł.