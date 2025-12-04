- Na terenie gminy Rozprza w powiecie piotrkowskim znalezione zostały zwłoki dzika, częściowo oskórowane, pozbawione wnętrzności, więc jest przypuszczenie, które sprawdzamy, że został on podrzucony w to miejsce. Musimy sprawdzić wszystkie kierunki - powiedział Krajewski podczas konferencji w ministerstwie rolnictwa.

Szef resortu podkreślił, że powiat piotrkowski stanowi „serce polskiej hodowli trzody”, dlatego trzeba sprawdzić wszystkie okoliczności związane z podejrzeniem celowego podrzucenia truchła dzika zarażonego afrykańskim pomorem świń.

- Z głównym lekarzem weterynarii ustaliliśmy ścieżkę działania. Działamy nie tylko w Polsce, jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Europejską - wskazał Krajewski.

Minister zaznaczył, że resort prowadzi działania w celu wyjaśnienia sprawy, ale tak, by w żaden sposób nie zaszkodzić polskiej hodowli. (PAP)

gkc/ pad/