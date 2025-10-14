Zakład Ubezpieczeń Społecznych od lipca wypłaca tzw. renty wdowie. To możliwość pobierania jednocześnie dwóch lub więcej świadczeń emerytalno-rentowych. Jednym z nich musi byś renta rodzinna po zmarłym małżonku.

Jak działają renty wdowie?

„Wypłata może wynosić: 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej po współmałżonku albo odwrotnie – 100 proc. renty rodzinnej (która dla jednej osoby wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej ) i 15 proc. świadczenia własnego. W niektórych przypadkach świadczenia wypłacają różne instytucje np. ZUS oraz inny organ emerytalno-rentowy” – wyjaśnił rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski.

Od stycznia 2025 roku do ZUS wpłynęło ponad 1 mln 123 tys. wniosków o rentę wdowią. Z danych Zakładu wynika, że zdecydowaną większość, bo 88 proc. złożyły kobiety. W województwie mazowieckim liczba wniosków przekroczyła 131,4 tys.

Do końca września świadczenie otrzymało 890,1 tys. osób w całym kraju, w tym 107,8 tys. w województwie mazowieckim. W wyniku zbiegu świadczeń seniorzy zyskali średnio 351,57 zł miesięcznie.

ZUS zaznaczył, że nie wszystkie osoby spełniają warunki do przyznania świadczenia. Do końca września ZUS wydał 113,2 tys. decyzji odmownych. Od każdej takiej decyzji można odwołać się do sądu.

Najczęstsze przyczyny decyzji odmownych to: zbyt wysoka kwota pobieranego świadczenia (powyżej trzykrotności minimalnej emerytury), nabycie prawa do renty rodzinnej wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, brak prawa do renty rodzinnej lub własnego świadczenia, brak wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka, a także zawarcie nowego małżeństwa czy nieosiągnięcie wieku uprawniającego do emerytury.

Warunki przyznania renty wdowiej

Aby ZUS mógł wypłacić rentę wdowią, osoba wnioskująca musi spełnić łącznie wszystkie cztery warunki. Kobieta powinna mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna – co najmniej 65 lat, do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej, nie być obecnie w związku małżeńskim oraz nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).

Świadczenie nie zostanie przyznane, jeśli choć jeden z warunków nie zostanie spełniony albo jeśli wysokość któregokolwiek z pobieranych świadczeń przekroczy ustawowy limit trzykrotności minimalnej emerytury (obecnie 5636,73 zł brutto).(PAP)