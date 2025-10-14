Asystenci rodziny mają wspierać rodziny w trudnej sytuacji życiowej, np. w rozwiązywaniu problemów wychowawczych lub podejmowaniu pracy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej co roku ogłasza programy, w ramach których gminy mogą ubiegać się o rządowe dofinansowanie na zatrudnienie asystentów. Program finansowany jest z Funduszu Pracy w kwocie nie większej niż 70 mln zł.

Finansowanie i dodatki dla asystentów rodziny

We wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”.

Jak poinformowała w komunikacie KPRM, na ten cel przeznaczonych zostanie łącznie 70 mln zł, a w ramach programu dofinansowane zostaną: dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości do 2400 zł, podzielone na 12 części (do 200 zł miesięcznie, proporcjonalnie do wymiaru etatu) oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny – do 30 proc. (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń), ponoszone w 2025 roku.

„Za pośrednictwem samorządów, z programu mogą korzystać również podmioty niepubliczne, które realizują zadanie pracy z rodziną na zlecenie gmin” - podkreślono w rządowej informacji.

Coraz więcej asystentów rodziny w Polsce

Przekazano również, że liczba asystentów rodziny systematycznie wzrasta. Na koniec 2024 r. było ich 3862, a rok wcześniej 3283.

Zawód asystenta rodziny został wprowadzony w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie w 2012 r. Przez kolejne trzy lata gminy mogły zatrudniać asystentów fakultatywnie, a od 2015 r. obowiązkowo. (PAP)