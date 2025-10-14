Auchan wycofuje wodę Primavera z półek

Sieć sklepów Auchan informuje na swojej stronie internetowej o wycofaniu ze sprzedaży partii wody niegazowanej Primavera. Komunikat dotyczy butelek PET o pojemności 1,5 litra. Woda mineralna została wyprodukowana przez firmę San Benedetto Polska Sp. z o.o. Powodem wycofania partii ze sprzedaży jest pismo z Inspekcji Sanitarnej, na mocy którego sieć została zobligowana do wycofania produktu „z uwagi na niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne”.

Szczegóły wycofanej partii wody Primavera

Klienci Auchan mogą liczyć na zwrot pieniędzy

Auchan apeluje, aby klienci wyrzucili wodę lub zwrócili ją do sklepu, w którym ją nabyli. Sieć zapewnia równocześnie, że konsumenci, którzy zdecydują się na drugą opcję, otrzymają zwrot kosztów. W oświadczeniu podkreślono, że klienci mogą dokonać zwrotu bez konieczności okazywania dowodu zakupu.

Nie wiadomo, co wykryto w wodzie Primavera

Nie wiadomo jednak, o jakie dokładnie „niewłaściwe wyniki mikrobiologiczne” chodzi. Decyzja Inspekcji Sanitarnej może być podyktowana zarówno obecnością bakterii, jak i innych drobnoustrojów lub zanieczyszczeń biologicznych.