Od pierwszego lipca ZUS wypłaca renty wdowie. Świadczenia wzrosły przeciętnie o 352,21 zł brutto. Kwota wielu seniorów rozczarowała, ponieważ wiązali z rentą wdowią duże nadzieje. To zupełnie nowe w polskim systemie rozwiązanie, które umożliwia łączenie świadczeń – własnego oraz po zmarłym małżonku. Niestety ZUS nie wypłaca ich obu w całości. Zgodnie z przepisami wdowa lub wdowiec musi zdecydować, czy chce otrzymać 100 proc. renty rodzinnej (czyli 85 proc. emerytury zmarłego małżonka) oraz 15 proc. własnego świadczenia czy też 100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. renty rodzinnej (dlatego ZUS posługuje określeniem świadczeń w zbiegu).

Wnioski o ustalenie zbiegu świadczenia z rentą rodzinną można było składać od 2 stycznia 2025 roku. ZUS wyliczył wysokość renty wdowiej na podstawie opcji wskazanej przez seniora.

Mniej korzystny wariant renty wdowiej

Już w pierwszym miesiącu, gdy ZUS zaczął przyjmować dokumenty, do zakładu wpłynęło ich ponad 312 tysięcy. Wszystko wskazuje na to, że niektórzy z uprawnionych, zrobili to zbyt pochopnie, nie konsultując się z doradcami ZUS. Nie wszyscy mieli wówczas świadomość, że jedno świadczenie pobiera się w całości, a drugie tylko w części. W efekcie, decydując się np. na wybór 100 proc. renty po małżonku (czyli 85 proc. emerytury zmarłego małżonka) i 15 proc. własnego świadczenia, mogli wybrać wariant dla siebie mniej korzystny. Wybierając drugą opcję, zyskaliby więcej.

Renta wdowia - nowy wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń

Jednak nic straconego, bo jak wyjaśnia ZUS, osoba owdowiała może w każdym czasie złożyć nowy wniosek. - Jakakolwiek zmiana w tym zakresie może się odbyć wyłącznie na podstawie kolejnego wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń, w którym świadczeniobiorca dokona innego wyboru – podkreśla Wojciech Ściwiarski z biura prasowego ZUS.

Oczywiście złożenie nowego wniosku do ZUS będzie miało sens tylko w pewnych określonych sytuacjach. Przede wszystkim wtedy, gdy osoba owdowiała wybrała niekorzystny dla siebie wariant wypłaty świadczeń w zbiegu. Ponadto w sytuacji, gdy miała ustalaną na nowo wysokość świadczenia własnego, np. emerytury.

Każdorazowo przed złożeniem nowego wniosku do ZUS, warto jednak skonsultować się z doradcą zakładu, który pomoże ustalić o ile świadczenie wzrośnie po wyborze innego wariantu niż ten wskazany pierwotnie. Jak podkreśla Wojciech Ściwiarski do czasu zmiany wyboru – wypłata renty wdowiej będzie kontynuowana w dotychczasowym wariancie. ZUS zacznie wypłacać świadczenie w nowej wysokości od miesiąca, w którym został zgłoszony wniosek w tej sprawie.

Warto także pamiętać, że połączone świadczenia nie mogą przekroczyć określonego progu. Łączna ich suma nie może być wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury (obecnie jest to kwota 5 636,73 zł).