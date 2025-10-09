Złagodzenie niektórych wymogów stawianych pracodawcom przewiduje ustawa z 9 września 2025 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którą dziś przyjął Sejm. Wprowadza ona zmiany w przepisach regulujących m.in. udzielanie ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Mniej biurokracji przy udzielaniu ulg na PFRON

Teraz jest tak, że firma, która spełnia kryteria do udzielania obniżeń musi co roku wysyłać nabywcom swoich produktów lub usług informację na temat ulg oraz możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z nich. Jeśli kontrahent nie wyśle takiego oświadczenia, to wtedy pracodawca musi mu każdorazowo wysyłać informację o wysokości ulgi z tytułu zakupu jego produktów lub usług.

To właśnie ma się zmienić, bo zgodnie z przyjętymi przez posłów zmianami w art. 22 ustawy o rehabilitacji, to kupujący będzie firmie sprzedającej wysyłał – w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej – wniosek, że chce otrzymywać informację o wysokości ulgi. Taki wniosek będzie wysyłany jednorazowo i będzie go można w każdej odwołać.

Kolejna zmiana, którą przewiduje uchwalona ustawa dotyczy pracodawców mających status zakładu pracy chronionej lub podmiotów działających jako zakład aktywności zawodowe. Posiadanie takich statusów wiąże się z koniecznością spełniania określonych w przepisach warunków i jeden z nich został z nich usunięty. Chodzi o obowiązek zapewniania doraźnej opieki medycznej.

Zmieniony wskaźnik zatrudnienia dla zakładów aktywności zawodowej

Ponadto ustawa zawiera kilka zmian, które obejmą wyłącznie zakłady aktywności zawodowej, w tym wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który muszą spełniać. Obecnie przepisy wskazują, że taki zakład musi mieć wśród zatrudnionych osób co najmniej 70 proc. osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. Jednocześnie pracowników z umiarkowaną niepełnosprawnością nie może być więcej niż 35 proc. Na mocy nowelizacji przepisów ten limit zostanie podniesiony do 55 proc. Jest to o tyle istotne, że zakłady aktywności zawodowej od dawna zgłaszają problemy z zatrudnieniem odpowiedniej liczby osób z znacznym stopniem niepełnosprawności. Dzięki przyjętym przez Sejm zmianom, będą mogły zatrudniać więcej osób z umiarkowaną niepełnosprawnością. Dodatkowo wojewoda będzie mógł zwolnić zakład aktywności zawodowej na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy z obowiązku spełniania wspomnianych wskaźników zatrudnienia, jeśli ich naruszenie nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a powiatowy urząd pracy nie może skierować do pracy osób, których niepełnosprawność pozwala na uwzględnienie ich w wskaźnikach zatrudnienia.

Uchwaloną ustawą zajmie się teraz Senat, a wejdzie ona w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Wyjątkiem będą nowe przepisy dotyczące udzielania ulg we wpłatach na PFRON, bo te zaczną obowiązywać pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od publikacji ustawy z Dzienniku Ustaw.