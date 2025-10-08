Duże zmiany czekają orzecznictwo lekarskie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nowe przepisy przewidują, że lekarze będą mogli orzekać online. To dobra wiadomość dla rolników, którzy nie będą musieli dojeżdżać na komisje lekarskie i szybciej uzyskają świadczenie z KRUS. Pod warunkiem jednak, że mają dostęp do internetu.

Jutro wchodzi w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. poz. 1293).

Nowe przepisy mają uprościć proces orzekania. Zgodnie z nimi orzeczenia lekarskie w KRUS będą mogły być wydawane bez konieczności przeprowadzania osobistego badania rolnika. Jeżeli lekarz rzeczoznawca lub komisja lekarska z KRUS uzna, że dokumentacja medyczna jest kompletna i wystarczająca, będzie można wydać orzeczenie na jej podstawie. Wnioski rolników o przyznanie świadczenia będzie można rozpatrywać online. Nowością jest także to, że jeśli stan zdrowia rolnika uniemożliwia stawienie się na komisję, badanie będzie można przeprowadzić w miejscu jego pobytu – w domu, szpitalu lub ośrodku.

W założeniu reforma ma przyspieszyć wydawanie orzeczeń, zwłaszcza w przypadku świadczeń rentowych i odszkodowawczych oraz odciążyć system orzeczniczy i zmniejszyć biurokrację. Jednak z oddziałów regionów KRUS płyną sygnały, że na razie wokół nowych przepisów o orzekaniu online jest sporo wątpliwości.

– Czekamy na wytyczne, bo jest sporo znaków zapytania, jak orzecznictwo lekarskie ma być teraz prowadzone online. W KRUS jest spora grupa rolników, którzy są ludźmi starszymi i nie korzystają z internetu. Dużo będzie zależało od lekarzy. Myślę, że jeżeli nie będą oni w stanie przeprowadzić badania orzeczniczego online, to nadal trzeba będzie się stawiać osobiście. Co innego jest przez internet stwierdzić infekcję i przepisać syrop na kaszel, a co innego wydać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji – podkreśla Aleksandra Buchta, starszy specjalista w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu.

Nowe rozporządzenie nie wyklucza możliwości wezwania rolnika przed komisję. Zgodnie z nim, w przypadku gdy przedstawiona dokumentacja nie pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie, tak jak do tej pory będzie możliwe przeprowadzenie osobistego badania lekarskiego osoby ubiegającej się o świadczenie.

W KRUS obowiązuje system dwuinstancyjny. Orzeczenia w pierwszej instancji wydają lekarze rzeczoznawcy (obecnie 809 osób), a w drugiej instancji – komisje lekarskie KRUS. Nadzór sprawuje Naczelny Lekarz Kasy oraz regionalni inspektorzy orzecznictwa lekarskiego, których jest obecnie 96. Do systemu włączonych jest również 208 lekarzy konsultantów. ©℗

