Program wykorzystuje niskodawkową tomografię komputerową, która jest badaniem niskoenergetycznym i pozwala na wczesne wykrycie guzków w płuca. Jak zapewnia w wywiadzie dla DGP Tomasz Maciejewski, wiceminister zdrowia, projekt jest na etapie końcowych uzgodnień, co oznacza, że dopracowywane są szczegóły. Tym samym badania mają szansę ruszyć już w przyszłym roku. I dodaje, że będą skierowane do osób z grupy ryzyka, kwalifikowanych na podstawie ankiety dotyczącej wieku - chodzi o osoby od 55 do 74 lat i liczby tzw. paczkolat, czyli wypalonych w życiu papierosów.

- Będzie to kolejny istotny program badań przesiewowych w kraju - zaznacza i mówi, że na tym się nie skończy. W planach są kolejne programy profilaktyczne, choć na razie jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretach. I zwraca uwagę, że rozszerzeniem tego obszaru i to z sukcesem jest wdrożenie od maja tego roku Programu Moje Zdrowie, który zastąpił „Profilaktykę 40+ Nowy program, jak podkreślił ma znacznie szerszy zasięg. Obejmuje bowiem wszystkich ubezpieczonych w NFZ osób, którzy ukończyli 20. rok życia. Dorośli w wieku 20-49 lat mogą skorzystać z badań profilaktycznych raz na 5 lat, natomiast osoby powyżej 49. roku życia (50+) mają dostęp do bilansu zdrowia raz na 3 lata. Liczba wypełnionych ankiet przekroczyła już jeden milion.

