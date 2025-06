Gdy patrzy się na Brwinów z lotu ptaka, widać drzewa, stację kolejową, rynek, kościół, w pobliżu miejski part z zabytkowym Brwinowskim Pałacem Kultury, kiedyś rezydencją rodziny Wierusz-Kowalskich. Po krótkim spacerze parkowymi alejkami można dojść do ogrodu botanicznego. Inspiruje on odwiedzających do poznawania rodzimych gatunków.

Wszędzie tu blisko – rowerem można przejechać przez całe miasto w kwadrans, a coraz więcej ścieżek rowerowych spina się w spójną sieć – do Podkowy Leśnej, Milanówka, Pruszkowa.

Historia...

Pamięć o bitwie pod Brwinowem, którą stoczyły oddziały 36 pułku piechoty Legii Akademickiej we wrześniu 1939 r. to jeden z kilku fundamentów tworzących lokalną tożsamość. Długo by opowiadać o wybitnych osobach związanych z miastem: Lilpop, Wierusz-Kowalscy, Iwaszkiewiczowie, Wacław Kowalski - niezapomniany Pawlak z „Samych swoich”, pułkownik Franciszek Niepokólczycki czy archeolog Kazimierz Michałowski, spoczywający na tutejszym cmentarzu.

Przy rondzie Ignacego Kozielewskiego, twórcy harcerskiego hymnu „Wszystko, co nasze, Polsce oddamy” widać jego siedzącą postać w mundurze i kapeluszu skauta. Przy ul. Stanisława Lilpopa jest rzeźba patrona ulicy wraz z psem. Pies siedzi też przy rzeźbie małego czytelnika przed nową Biblioteką Publiczną w Brwinowie. Są murale pokazujące Wacława Kowalskiego na i strażaków na ścianie remizy OSP Brwinów, a także mural ukazujący kuźnię w czasach powstania styczniowego.

... i teraźniejszość

Brwinów rozwija się intensywnie: budowa, rozbudowa, modernizacja szkół i przedszkoli to konieczność, gdy wciąż przybywa mieszkańców. Z myślą o popularyzowaniu aktywności fizycznej powstała Miejska Hala Sportowa, budynek pasywny.

Brwinów to nie „podwarszawska sypialnia” – tyle tu energii. W ścisłym centrum miasta jest Centrum Aktywności Społecznej „Wilsonowska” – budynek, który władze przeznaczyły na przestrzeń dla harcerzy, mających tu harcówki/zuchówki, oraz dla Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo”. W zabytkowym dworku Zagroda działa Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa, a wszystkie sale gimnastyczne oraz boiska tętnią życiem do późnego wieczora. We niedzielne wakacyjne popołudnia targowisko miejskie zmienia się w teatralną Scenę Letnią dla Dzieci.

Lokalny patriotyzm jest tu bardzo zakorzeniony, a w zasadzie jest czymś, co szybko się tutaj nabywa, poznając Brwinów i jego mieszkańców bliżej.

