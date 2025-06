Żyjemy w bardzo dynamicznym środowisku geopolitycznym i geostrategicznym – podkreśla generał Gromadziński.

Jeśli idzie o budowę odporności państwa, ważnym wydarzeniem było uchwalenie w grudniu 2024 roku Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Wiele zadań dla lokalnych władz zawierają również rozporządzenia.

– To są zadania, które idą od góry od państwa w dół. Ja zawsze zwracam uwagę, że odporność społeczeństwa budujemy od dołu, począwszy od naszych rodzin – mówi obrazowo Jarosław Gromadziński.

Czego uczy wojna w Ukrainie

– Samorząd jest najbliżej człowieka, to on powinien być najbardziej przygotowany na sytuację kryzysową, to on powinien reagować – mówi generał Gromadziński, podkreślając jednocześnie rolę edukacji obywateli, złożonego zadania spoczywającego na lokalnych władzach.

Jak wskazuje, wydarzenia w Ukrainie po ataku Rosji pokazały, do jakiego chaosu może dojść przy ewakuacji, gdy takich wypracowanych rozwiązań, więzi między samorządami i mieszkańcami zabraknie.

Misją Academy Defence 24 jest zapewnienie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, które przygotowują do skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Propaguje ona między innymi ideę 72 godzin.

– 72 godziny są kluczowe. Chodzi o to, aby pozostać w swoim miejscu zamieszkania, mieć jedzenie, wodę, być przygotowanym, aby przetrwać właśnie ten czas – mówi Jarosław Gromadziński.

Zaleca, aby zaufać państwu, dać czas na uruchomienie systemu reagowania kryzysowego, służb, przygotowanie ewakuacji czy też zapewnienie zaopatrzenia.

Schrony wokół nas

Generał zwraca również uwagę na kwestię schronów. Niekoniecznie chodzi o to, aby teraz masowo je budować. Przykład Ukrainy pokazał, że w 90 procentach wykorzystywane są miejsca ukrycia i schronienia. Taką rolę może spełniać garaż podziemny – przy zakupie mieszkania warto na przykład zapytać dewelopera, czy jest to możliwe. Przydatna może okazać się mechaniczna pompa wody. O tym wszystkim warto mówić.

Co jest wyzwaniem dla samorządów w kwestii bezpieczeństwa? O czym powinni pamiętać? Co z przeszkoleniem wojskowym Polaków? A może warto aby na czas wojny przygotowywali się również do pełnienia funkcji policjantów czy strażaków? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Jarosławem Gromadzińskim.