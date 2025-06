W ostatnich wyborach samorządowych poparło Pana ponad 80% mieszkańców. Funkcję prezydenta pełni Pan już trzecią kadencję. Nadal wystarcza pomysłów na rozwój Ciechanowa?

Już blisko 11 lat sprawowania funkcji włodarza miasta to czas różnorodnych aktywności i działań. Trudno jest się zatrzymać obserwując, jak bardzo pozytywnie można zmieniać miasto. Poparcie mieszkańców to duże zobowiązanie i zachęta do realizowania kolejnych wizji z dużą śmiałością. Tworzymy nowe przestrzenie, rewitalizujemy miasto, rozbudowujemy infrastrukturę. Ciechanów jest jak magnes. Przyciąga by właśnie tu być i tutaj działać.

Jednocześnie staram się patrzeć na miasto z szerszej perspektywy. Łączę funkcję prezydenta z aktywnościami na innych polach, np. w charakterze wiceprezesa Związku Miast Polskich. Mam osobistą satysfakcję z tych działań, bo pozwalają podglądać innych i czerpać z ich doświadczeń. Przede wszystkim zależy mi na widocznych efektach, a te są dostrzegalne gołym okiem przez mieszkańców.

Jest Pan też członkiem zespołu deregulacyjnego Rafała Brzoski. Nad czym obecnie pracujecie?

Jesteśmy grupą praktyków. Codziennie w samorządzie widzę, jak wiele jest absurdalnej biurokracji i problemów prawnych. Wiele można uprościć i usprawnić. To pomoże mieszkańcom oraz firmom. Rząd dobrze reaguje na nasze propozycje. Mam nadzieję, że te dotyczące np. cyfryzacji rejestrowania samochodów, podniesienia progu zamówień publicznych (by zmniejszyć formalności dla przedsiębiorców) czy odciążenia sądów zyskają uznanie decydentów. Łącznie pomysłów jest kilkaset. W ramach grupy samorządowych ekspertów, w której jestem zgłosiliśmy blisko 50 propozycji.

Samorząd Ciechanowa wielokrotnie zdobywał uznanie prestiżowych gremiów oceniających efekty prac JST. Tak jest również w tym roku. Co takiego sprawia, że efektywność działania miasta na tle innych jest tak wysoko szacowana?

Uznanie z zewnątrz to dla nas bardzo cenna wskazówka. Staramy się raczej wyciągać wnioski z analiz niż zachłysnąć się dobrą oceną. Oczywiście, miło jest zdobyć wysokie noty w rankingach ogólnopolskich, ale najważniejsze jest to, co na miejscu. Właśnie wybudowaliśmy pierwszy od 1991 r. nowy żłobek miejski. To impuls dla aktywnych zawodowo rodziców, zachęta do budowania swojej rodzinnej przyszłości w mieście. Niedawno oddaliśmy do użytkowania nowe samorządowe przedszkole. Zrewitalizowaliśmy i nadaliśmy nowe funkcje kolejnym zabytkom. Nieustannie inwestujemy też w rozwój miejskiej infrastruktury drogowej, rowerowej i sportowej. Stawiamy na niskoczynszowe budownictwo mieszkaniowe. Na przełomie tego i przyszłego roku oddamy 178 takich mieszkań w dwóch lokalizacjach. Rozwijamy też zieleń. I dążymy do samowystarczalności energetycznej miasta, bo to bezpieczna przyszłość. Na wszystko potrzebne są pieniądze. A te trzeba pozyskiwać ze źródeł zewnętrznych. Na tym polu działamy bardzo aktywnie.

Zawsze pojawia się pytanie: skąd finansowanie tak wielu przedsięwzięć? Jakim budżetem Ciechanów dysponuje w tym roku?

Miasto jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Już w miniony, 2024 r. weszliśmy z nadwyżką finansową, bez zaciągniętych zobowiązań i ten mocny, pozytywny trend udało nam się utrzymać. Bardzo istotna z uwagi na zachowanie stabilności finansowej była decyzja o rezygnacji z emisji obligacji komunalnych jako źródła finansowania zwrotnego inwestycji. Było to możliwe dzięki pozyskiwaniu dotacji oraz sprawnemu przeprowadzeniu procedury aplikacji i pozyskaniu środków zwrotnych w ramach KPO, dystrybuowanych przez BGK. Ciechanów jako jeden z pierwszych samorządów w Polsce skorzystał z preferencyjnych funduszy „Zielonej transformacji miast”. W tym roku na inwestycje przeznaczymy około 140 mln zł. To ponad 33% wszystkich wydatków.

Wspomniał Pan o samowystarczalności energetycznej miasta. To kwestia bezpieczeństwa czy oszczędności?

Obu tych zakresów. Trzeba wyprzedzać trendy i myśleć długofalowo. W 2023 r. w Ciechanowie powstała Elektrociepłownia, będąca spółką miejską. Utworzyliśmy ją po przeprowadzeniu wartej prawie 80 mln zł modernizacji systemu ciepłowniczego i przekształceniu z ciepłowni. Wybudowaliśmy instalację wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji. Celem tych działań jest decentralizacji systemu ciepłowniczego i zamiana filozofii pracy w systemie źródeł rozproszonych. Umożliwia to odejście od wykorzystywania węgla w produkcji ciepła, ma skutki ekologiczne oraz ekonomiczne. Inwestycję zrealizowano w niecałe 3 lata po pozyskaniu ponad 40% środków z UE. Teraz w całej Polsce słyszymy o podwyżkach cen ciepła. W Ciechanowie po transformacji energetycznej tego nie będzie.

W nadchodzącym czasie realizowana będzie digitalizacja systemu ciepłowniczego w mieście. Obejmie m.in. montaż nowoczesnych rozwiązań do monitoringu i sterowania systemem ciepłowniczym, wykorzystujących sztuczną inteligencję. Efektem będzie ograniczenie zużycia paliw w procesie wytwarzania ciepła, zmniejszenie strat na przesyle i zminimalizowanie ryzyk awarii.

Inwestujemy w odnawialne źródła energii. Aktualnie finalizowana jest budowa miejskiej farmy fotowoltaicznej. Panele słoneczne są również montowane na kolejnych budynkach użyteczności publicznej.

Czym Ciechanów zaskoczy nas jeszcze w najbliższym czasie?

Właśnie zakończyliśmy inwestycje w odtworzenie i rewitalizację zabytkowego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej. To nowy impuls dla kultury i turystyki w mieście. Przy ul. Fabrycznej zrewitalizowaliśmy wcześniej zaniedbany i nieużytkowany budynek dawnej Spółdzielni Spożywców z początku XX w. Powstał tam Bar Mleczny Łydynia - atrakcja dla turystów i popularne już miejsce wśród ciechanowian. Nie ponosimy kosztów utrzymania obiektu. Są w pełni pokrywane z przychodów gastronomii.

Z pewnością interesująca będzie kolejna realizowana rewitalizacja. W Ciechanowie powstaje Park Kultury Młyn. Prace są już mocno zaawansowane, a planowane ich zakończenie to koniec tego roku. Będzie to połączenie historii z nowoczesnością. Zarówno architektoniczne, jak i funkcjonalne.

Już w lipcu czeka nas otwarcie Zielonego Targu. To nowy, ekologiczny kompleks handlowo-usługowy, który powstał w miejsce wcześniej zdegradowanego targowiska. Z pewnością będzie nową wizytówką Ciechanowa.

Żołnierzy i pracowników wojska przybywa w Ciechanowie. Jakie ma to znaczenie dla miasta?

Kolejne decyzje wicepremiera i ministra Kosiniaka-Kamysza o wzmacnianiu obecności wojska na terenie Ciechanowa są dla nas ogromną szansą rozwojową. Obecność wojska to impuls dla lokalnej gospodarki, nowe miejsca pracy, rozwój usług i – co szczególnie ważne – wzrost poczucia bezpieczeństwa. Rozmawiam z Agencją Mienia Wojskowego na temat wsparcia ich inwestycji mieszkaniowych w Ciechanowie. To działania, które zwiększają konkurencyjność naszego miasta w regionie.

