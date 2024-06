Po raz siódmy został rozstrzygnięty ranking Skarbnik Samorządu Dziennika Gazety Prawnej, obejmujący gminy oraz powiaty według kryterium wielkości jednostki samorządu terytorialnego

Partnerem merytorycznym rankingu jest Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis. Na początku uroczystości ogłoszenia wyników Krzysztof Koman, prezes CentroPolis, przedstawił metodykę opracowania zestawienia oraz obraz samorządów wyłaniający się z tegorocznej edycji.

Przygotowanie rankingu obejmuje cztery główne etapy: wypełnienie ankiet, weryfikację danych finansowych, ocenę zanonimizowanych ankiet oraz opracowanie wyników. Elementy badania to: planowanie budżetowe, zarządzanie długiem, instrumenty zarządcze oraz zróżnicowanie finansowe.

Jak wskazał Krzysztof Koman, rozpiętość budżetów samorządów uczestniczących w rankingu sięgała w tym roku od 24 mln zł do 5 mld zł. Średni poziom zadłużenia per capita wynosił 200,19 zł, a średnia zmiana poziomu zadłużenia to 2 proc., jeśli się porównuje dane za 2023 rok z tymi za rok 2022. Jeśli idzie o instrumenty dłużne, to 71 proc. samorządów biorących udział w badaniu wykorzystywało kredyty bankowe, 55 proc. – obligacje komunalne, 42 proc. – pożyczki preferencyjne, a 6 proc. – inne instrumenty. Zintegrowanym systemem informatycznym dla gospodarki finansowej legitymowało się 87 proc. samorządów, a centrum usług wspólnych miało 61 proc. ©℗

JPO